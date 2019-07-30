Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Aydın'dan deve sütü ihracatında atak

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, Aydın'da deve sütü üreterek Avrupa ülkelerine ihraç etmek üzere proje geliştirdiklerini belirtti.

Aydın'dan deve sütü ihracatında atak
banner17

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, Aydın'da deve sütü üreterek Avrupa ülkelerine ihraç etmek üzere proje geliştirdiklerini belirtti.

Kaya, İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) önderliğinde hazırlanan AB destekli Deve Sütü Projesi'ne Türkiye'den ortak olduklarını, projenin İspanya'nın Girona kentinde düzenlenen ilk toplantısında Türkiye'nin bu alandaki kapasitesine ilişkin bir sunum yaptıklarını ifade etti.

Deve sütü üretiminin artırılması ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan projede en uygun yetiştiricilik yeri olarak Türkiye'nin belirlendiğine işaret eden Kaya, kasım ayında Aydın'a gelecek bir heyetin deve çiftliğinde incelemelerde bulunacağını aktardı.

Aydın'da yetiştirilen develerden elde edilen sütün pastörize edilerek ihraç edilmesini amaçlayan bir projenin başlatıldığını belirten Kaya, şu bilgileri verdi:

"Deve sütü üretimi konusunda proje ortakları bizleri destekliyor. Aydın'daki deve çiftliğimizi modernize ederek kapasitesini artıracağız. Süt sağım merkezleri de kurmayı planlıyoruz. Deve sütünün litresi ortalama 100 liradan alıcı buluyor. Bu projeyle katma değerin daha da artacağını düşünüyoruz. Avrupa'da deve sütünden şampuan,
krem, sabun gibi ürünler yapmışlar. Onların deve sütü tedarikini buradan yapmayı hedefliyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Devecilik Kültürü Ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin KayaAydın Deve SütüAB ProjesiDeve SütüDevecilik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5