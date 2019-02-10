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Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 26 Mart'ta

ANKARA (AA) - Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle 26 Mart'ta ihale edilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün...

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 26 Mart'ta
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ANKARA (AA) - Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle 26 Mart'ta ihale edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, YİD modeli kapsamında, istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İstekliler, ihale dosyasını yarın itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek. İhaleye katılmak isteyenler, KDV dahil 50 bin lira bedelle ihale dosyası alacak.

Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihalede teklifler, 7 gün öncesinden başlayarak ihale günü saat 10.00'a kadar teslim edilecek.

İhale, 26 Mart günü saat 10.30'da Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılacak.

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Aydın-Denizli Otoyolu ProjesiResmi GazeteUlaştırma Ve Altyapı BakanlığıYap-İşlet-Devret
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