Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihale tarihi yenilendi - Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin tarihi 24 Temmuz, saati 10.30 olarak revize edildi.

ANKARA (AA) - Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin tarihi 24 Temmuz, saati 10.30 olarak revize edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle 21 Şubat'ta ihalesine çıkılan Aydın-Denizli Otoyolu işine ait daha önce 21 Haziran olarak açıklanan ihalenin tarihi 24 Temmuz, saati 10.30 olarak yenilendi.