Aydın yalnız kaldığını, Aksaray kavşak olduğunu düşünüyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Türkiye‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ başlıklı görüntülü platform üzerinden yayınlanan etkinliği devam ediyor. EGD’nin bu haftaki konukları Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt B. Göktaş ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken oldu. Türkiye Gazeteciler Fedarasyonu’nun destek verdiği EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın moderatörlüğündeki programa katılan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, kentlerinin ekonomisiyle ilgili değerlendirme yaptı.

25 YILDA 30 SIRA DÜŞÜŞ

Aydın’ın tarım, sanayi, turizm ve enerji sektörlerindeki yüksek potansiyeline dikkat çeken Aydın TO Başkanı Hakan Ülken, “Sosyoekonomik gelişmişlik tablolarında 1990’lı yılların ikinci yarasına kadar ilk 10’da yer alan Aydın, bugün kişi başına düşen milli gelirde 42’inci sıraya geriledi. Bunu Aydın kendi istese yapamazdı. Teşvik uygulamasıyla rekabet edemez hale getirilen Aydın’a gerekli kamu yatırımı yapılmadı. Ege’de havalimanı, fuar alanı, serbest bölgesi, şehir hastanesi ve herhangi bir bölge müdürlüğü bulunmayan bir şehir olduk. Merkezi yönetim tarafından yalnız bırakılan kentimiz yeterli kamu desteğini alsa Türkiye ekonomisine lokomotiflik yapabilir” dedi.

KUŞADASI İLE KARACASU AYNI MI?

Teşvikte gerçekleştirilen ‘ilçe bazlı’ düzenlemenin de ekonomiye yeterli katkı sağlayamayacağını belirten Ülken, “Aydın, 2’nci ilçeleri bir basamak sonrasından yani 3’üncü bölge teşviklerinden yararlanıyor. Oysa doğru olan her ilçenin değerlendirilerek sınıflandırılmasıdır. Aydın’ın Kuşadası ilçesiyle Karacasu ilçesinin aynı kategoride değerlendirmek doğru olmaz. Parametrelere baktığınızda Kuşadası 1’inci, Karacasu 6’ıncı bölge teşviklerinden yararlanmalı. Biz ilçe bazlı teşviklerin kategorize edilmesinin yanı sıra sektörel teşvik uygulamalarını bekliyoruz” diye konuştu.

GÜNEŞTEN SOĞUK HAVA DEPOSU

Tarım ürünlerinin katma değerini yükseltme ve değerinde pazarlama çerçevesinde oda ve borsalarla birlikte enerjisini güneşten elde eden soğuk hava deposu kurduklarını anlatan Ülken, “İncir başta olmak üzere tarımsal ürünlerimizi koruyacağımız, hasat döneminde çok ucuza satmadan üreticimizi koruyacağımız bir projeyi hayata geçirdik. Tarımsal gıdalarımızın ihracatını tüm yıla yayarak daha fazla gelir elde etmeye başladık. Bunun Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyoruz” dedi.

BÜYÜK MARKALARIN YATIRIM TERCİHİ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt B. Göktaş da Türkiye’de yatırım denince ilk akla gelen şehirler arasında yer aldıklarını belirterek, “Kuzeyle güneyin, doğuyla batının merkezinde yer alan deprem riski düşük Aksaray, 5’inci bölge teşvik avantajını doğru değerlendirdi. Son düzenlemeyle teşvikte 5’ten 4’üncü bölgeye yükselen bir bölge olmamıza rağmen farklı sektörlerden büyük grupların ilgi odağı olmaya devam ediyoruz. Merkezdeki OSB’mize ilçelerle kardeş OSB’ler kazandırıyoruz. Böylece yeni kurduğumuz OSB’lerle 6’ıncı bölge teşviklerini kullanan şehir olmaya devam edeceğiz” dedi.

Aksaray’ın gelirinin yüzde 70’lik bölümünü tarım ve hayvancılıktan elde ettiğine vurgu yapan ATSO Başkanı Göktaş, “Süt işleme ağırlıklı gıda, tekstil ve otomotiv sektörlerinde aldığımız büyük yatırımlar son dönemde Aksaray sanayisini de büyüttü. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehrin et ve süt tedarikini sağlayan bir kentiz. Kavşak noktasında olma avantajımızı yeni yatırımlarla güçlendirerek Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye ve dünyada önemli söz sahibi olan bir konfeksiyon markası 4 bin kişi istihdam sağlayacağı lojistik operasyon yatırımını Aksaray’da gerçekleştirme kararı aldı. Bu yatırım yenilerini de beraberinde getirecek. Türkiye’nin yatırım kavşağı şehri olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

AKSARAY-ULUKIŞLA TREN YOLU İSTEĞİ

Türkiye’nin en genç illerinden biri olan Aksaray’ın 100 milyon dolarlık ihracatını hızla artırabileceğini ancak en önemli engelin Mersin Limanı’na ulaşım zorluğu olduğunu anlatan Göktaş, “Tarım ve sanayinin önemli şehri Aksaray, henüz tren yoluyla tanışabilmiş değil. İhale aşamasına geldiği belirtilen Aksaray- Ulukışla tren yolu projesinin hayata geçmesini bekliyoruz. Bu proje hayata geçtiğinde ihracat rakamlarımızın hızla artacağını biliyoruz” dedi.



