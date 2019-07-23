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Aydın'da jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Aydın'daki jeotermal kaynak işletme ve arama ile doğal mineralli su ruhsatlı sahalar ihaleye çıkarıldı. Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre,...

Aydın'da jeotermal saha ihaleleri
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ANKARA (AA) - Aydın'daki jeotermal kaynak işletme ve arama ile doğal mineralli su ruhsatlı sahalar ihaleye çıkarıldı.

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın çeşitli ilçelerindeki 7 jeotermal kaynak işletme, 64 jeotermal kaynak arama ve 39 doğal mineralli su ruhsat sahası, kapalı teklif ve artırma usulüyle ihale edilerek aramaya açılacak.

Tahmini bedelleri 50 bin ile 69 bin 708 lira arasında değişen 39 doğal mineralli su ruhsat sahasının ihalesi 5 Ağustos Pazartesi günü, tahmini bedelleri 50 bin ile 85 milyon 44 bin 456 lira arasında değişen 7 jeotermal kaynak işletme ve 64 jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların ihaleleri ise 6-8 Ağustos tarihlerinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında yapılacak.

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