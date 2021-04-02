Aydınlık yarınlar için mentorluk yapıyorlar

Anadolu Vakfı’nın Mentorluk Programı 9. dönemine başladı. Vakfın Türkiye’nin dört bir yanındaki bursiyerlerini çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra konusunda uzman yönetici ve lider buluşmaları ile destekleyeceği programa katılan mentor ve mentee sayısı bu yıl 173’e yükseldi. Yeni dönemde bursiyerlere yönelik eğitim ve gelişim programı da yenilendi.

Anadolu Vakfı tarafından bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı’nın 9. dönemi başladı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program ile topluma, evrensel değerleri dikkate alan, sağduyulu, inisiyatif alabilen, gelişime açık tarafları ile yüzleşip kişisel gelişimini önemseyen ve potansiyelini açığa çıkarabilen gençler kazandırmak amaçlanıyor. Program kapsamındaki eğitimler COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler doğrultusunda geçen yıldan bu yana online olarak veriliyor. 9. dönemde bursiyerler için; yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaya, işbirliği yapma ve atılım yapacak inisiyatifleri bulma yolunda network oluşturma imkanı yaratmaya, yeni fikirleri etkin şekilde sunmayı fark etme ve güçlü yönlerini daha iyi kavrayarak gelişim ihtiyaçlarına yönelmelerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenecek.

Açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada aydınlık yarınların yolunun gençlerin iyi yetişmesinden geçtiğini ifade eden Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan; “Sürdürülebilir kalkınma yolunda en çok önem verdiğimiz konulardan biri olan eğitim alanında, Vakfımızın sadece burs vermenin çok ötesine giderek, farklı projeleriyle eğitim sistemini her açıdan destekler hale gelmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bugüne kadar pek çok eğitim kurumu inşa ettik. Bursiyerlerimizin bireysel gelişimini destekleyen nitelikli eğitimler ve programlar sağlıyoruz” dedi. Mentorluk Programının, eğitime her kanaldan destek sağlayan bu sistemin 8 yıldır en değerli parçalarından biri olduğunu ifade eden Özilhan sözlerine şöyle devam etti: “Bu programda, usta-çırak ilişkisi olarak adlandırdığımız nesilden nesile bilgi ve tecrübe aktarma süreci, Vakfımızın profesyonel metodolojisi ile şekilleniyor. Değerli mentorlarımızın özverileri ve katkıları, sevgili gençlerimizin azmi ve çabası sayesinde çok verimli sonuçlar elde ediyoruz. Gençlerimiz hem farkındalıklarını artırmak hem de gelişmek istedikleri alanlarda sorularına cevap bulmak için önemli bir fırsata sahip oluyorlar.”