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Aygaz AŞ Londra’da şube açacak

Aygaz AŞ, Londra’da şube açmaya karar verdiklerini duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, kararın sektördeki benzer uygulamaların ve gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda alındığı...

Aygaz AŞ Londra’da şube açacak
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ANKARA (AA) – Aygaz AŞ, Londra’da şube açmaya karar verdiklerini duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, kararın sektördeki benzer uygulamaların ve gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda alındığı belirtilerek, "Uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek, yurtdışı piyasalarda üçüncü taraflar ile ticaret hacmimizi arttırmak ithalat, ihracat ve transit operasyonlarımızı desteklemek ve tedarik zincirinden ek değer üretebilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir şube açılmasına karar verilmiştir" denildi.
1961 yılında kurulan Aygaz, LPG temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir şirket. LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan Aygaz, 81 ilde 4 bine varan tüpgaz bayi ve otogaz istasyonuyla hizmet veriyor.

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