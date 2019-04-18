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Aygaz sipariş kanallarına Aygaz Chatbot'u ekledi

- Aygaz Chatbot ile sipariş vermek isteyen müşteriler, sadece mesaj atarak ihtiyaç duydukları ürünlere kısa sürede ulaşabiliyor

Aygaz sipariş kanallarına Aygaz Chatbot'u ekledi
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İSTANBUL (AA) - Aygaz, sipariş kanallarına Aygaz uygulamasını ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LPG sektörü markası Aygaz, Aygaz, sektörde bir ilk olan uygulama ile sipariş kanallarına bir yenisini daha ekledi.

Dijital dünyadaki gelişmeleri tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yakından takip eden Aygaz, şirket içerisinde yürüttüğü kurum içi girişimcilik çalışmaları kapsamında Facebook üzerinden mesajlaşma yoluyla tüp sipariş imkanı sağlayan Aygaz Chatbot uygulamasını başlattı.

Aygaz Chatbot ile sipariş vermek isteyen müşteriler sadece mesaj atarak ihtiyaç duydukları ürünlere kısa sürede ulaşabiliyor.

Uygulaması ile sipariş vermek isteyen müşterilerin Aygaz’a "www.facebook.com/aygaztupgaz" adresinden chatbotu kullanarak iletişime geçmeleri yeterli oluyor.

Aygaz Facebook sayfasında ayrıca yemek tariflerinden güvenlik bilgilerine kadar birçok içerik takipçilerini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aygaz Chatbot
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