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Aygaz ve Shell'e doğal gaz ihracat lisansı

- EPDK, Aygaz ve Shell firmalarına doğal gaz ihracat lisansı verdi - Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14'e ulaştı - Yunanistan'a doğal gaz ihraç edilen Kipi İhracat Noktası'nda yapılacak yeni yatırımlarla kapasite artırılacak

Aygaz ve Shell'e doğal gaz ihracat lisansı
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ANKARA (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Aygaz ve Shell firmalarına doğal gaz ihracat lisansı verildi.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son kararla birlikte Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14'e ulaştı.

Türkiye, doğal gazda bir ticaret merkezi olma hedefine ulaşma yolunda, bir yandan doğal gaz giriş noktalarının sayısını ve hacmini artırırken, diğer yandan da sisteme giren gazı yurt dışına ihraç edilebilecek altyapıyı geliştiriyor ve piyasa oyuncularının sayısını artırıyor.

Piyasadaki liberalleşme ve rekabeti artırma amaçlı faaliyetlere yönelik olarak EPDK son kurul toplantısında, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden Aygaz ve Shell'e de Avrupa ülkelerine gaz ihraç etmelerini sağlayacak lisansların verilmesini uygun buldu.

- Yunanistan'a ihracat kapasitesi artaracak

EPDK yetkilileri, halen Yunanistan'a doğal gaz ihraç edilen Kipi İhracat Noktası'nda gerçekleştirilecek yeni yatırımlarla kapasitenin artırılacağı ve gaz satmak isteyen şirketlere önemli bir imkan sağlanacağının da bilgisini verdi.

İhracatta bu noktaya ek olarak, TürkAkım’ın devreye girmesiyle Malkoçlar İthalat Giriş Noktası vasıtasıyla yerine getirilen kontratlar ise bu boru hattına taşınacak.

Böylece, iki yönlü gaz akışı sağlanarak ihracata açılması planlanan Malkoçlar noktasının da Türkiye ile Avrupa doğal gaz sistemleri arasında bağlantı kurması bekleniyor.

- 271,5 milyon metreküp gaz giriş kapasitesine erişildi

Verilen son lisanslarla birlikte doğal gaz ihracat lisansına sahip şirketlerle Türkiye'de son yıllarda yapılan yeni yatırımlarla birlikte, 5 boru hattı giriş noktası ve 4 Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesisinin günlük ithalat kapasitesi 271,5 milyon metreküpe yükseldi.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın devreye girmesiyle bu miktarın 334 milyon metreküpe çıkması bekleniyor.

Günlük ortalama 148 milyon metreküp doğal gaz tüketilen Türkiye'de bu miktar kış günlerinde 245 milyon metreküpe kadar yükselebiliyor. Türkiye'ye gelen doğal gaz miktarının artması ve kaynakların çeşitlenmesine ek olarak, yurt dışına doğal gaz satış imkanlarının da çoğalmasıyla ülkenin doğu batı arasında bir enerji ticaret merkezi olması hedefleniyor.

Bu hedef çerçevesinde elektrik ve doğal gaz piyasalarının oluşturulduğu Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nde (EPİAŞ) 1 Eylül 2018'den bu yana spot doğal gaz piyasası işlemleri gerçekleştiriliyor. Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası (OTSP) olarak tanımlanan spot doğal gaz piyasasında katılımcılar elektronik platform üzerinden alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.








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