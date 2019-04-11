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Aygaz'a mineral yakıtlar ihracatı ödülü

ANKARA (AA) - Aygaz AŞ, İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında mineral yakıtlar ihracatı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin...

Aygaz'a mineral yakıtlar ihracatı ödülü
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ANKARA (AA) - Aygaz AŞ, İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında mineral yakıtlar ihracatı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında Aygaz, mineral yakıtlar ihracatı kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

2018 sonunda 2 bin 400'den fazla tüp gaz bayisi ve bin 700'ü aşkın otogaz istasyonuyla hizmet veren Aygaz, gaz aletleri ihracatı da yapıyor.

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