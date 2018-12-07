Aygaz'ın Akfel'den aldığı gazda Gazprom etkisi

ANKARA (AA) - Aygaz Doğalgaz Toptan Satış AŞ tarafından (ADG), doğal gaz sağladıkları Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Gazprom Export'la devam eden tahkim davasını kaybetmesi nedeniyle, ADG ile Akfel arasındaki gaz fiyatlarının geçmişe dönük revize edilme talebi, dava ve tahkim yolu açık olmak üzere yargıya taşınacak.

Aygaz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Gazprom'un tahkimi kazandığı ve bunun tedarik edilen gaz fiyatlarında revizyon gerektirdiği" konusundaki bilgilendirmenin Akfel tarafından kendilerine iletildiği ifade edildi.

Akfel'in doğal gaz ithalatı yaptığı Gazprom tarafından başlatılan fiyat revizyonu tahkim sürecinin Rus şirket lehine sonuçlandığı belirtilen açıklamada, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere ithalat fiyatının Gazprom lehine uyarlanacağı ve bu kapsamda Akfel'e uygulanan indirimin kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Akfel ile ADG arasında imzalanan sözleşme uyarınca ithalat fiyatında meydana gelen değişikliğin aynı tarihten itibaren ADG'ye uygulanan gaz fiyatına yansıtılacağı da aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akfel'in doğalgaz ithalatı yaptığı Gazprom Export LLC (Gazprom) tarafından başlatılan fiyat revizyonu tahkim sürecinin Akfel aleyhine sonuçlanarak, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ithalat fiyatının Gazprom lehine uyarlanmasına ve bu kapsamda Akfel'e uygulanan indirimin kaldırılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda sözleşmede belirlenen fiyat belirleme mekanizmasının tahkim kararına göre revize edileceği ve kontrat fiyatının 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük olarak güncellenmiş olması nedeniyle oluşan borç miktarı ve ilgili faturaların ayrıca gönderileceği belirtilmiştir. Fiyat revizyonunun söz konusu tarihinden itibaren yapılacak olması nedeniyle geçmişe yönelik hesaplanan ilave maliyet yaklaşık 35 milyon dolar olarak tahmin edilmekte olup, söz konusu maliyetin bertaraf edilmesi amacıyla konuyla ilgili dava ve tahkim hakkı dahil her türlü çözüm yolu için çalışmalara başlanmıştır."