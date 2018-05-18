AYİDER'den “İş yeri satışlarına KDV indirimi“ açıklaması

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, "Kağıthane, Ataşehir, Ümraniye hattındaki ofis stokunun eritilmesi için KDV'nin 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e düşürülmesi önemli bir adımdır. Geçtiğimiz haftalarda tapu harcının binde 20 oranından, binde 15’e düşürülmesinin ardından yüzde 8’lik KDV indirimiyle ofis satışlarında minimum yüzde 10’luk bir artış söz konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranının da 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda en fazla yatırım çeken alanların başında gelen ve özellikle de yoğunluğun Anadolu Yakası’nda olduğu ofis pazarında da son 1 yıldır daralma yaşandığını belirten Tavukçuoğlu, geçtiğimiz yıl 331 bin 616 metrekare yeni ofis alanının tamamlanarak piyasaya sürüldüğünü, toplam arzın da 5,79 milyon metrekareye çıktığını aktardı.

Tavukçuoğlu, ofisteki arz fazlalığının, ofiste büyümenin gerilemesine neden olduğu yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı boş kalan ofis sayısı artarak yüzde 25'lere yaklaştı. Diğer taraftan pazara yeni yapılan ofislerin girmeye devam ettiği görülüyor. Tıpkı konutta olduğu gibi ofis pazarında da arz fazlalığı söz konusu. Kağıthane, Ataşehir, Ümraniye gibi bölgeler ise arz fazlalığının en hızlı arttığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Satışların önündeki en büyük etken ise yüksek döviz kurları ve kredi faizlerinin yüksek olması. Yine doğru konumlayan projelerdeki fiyat yüksekliği de satışları olumsuz yönde etkiliyor.

Satışlardaki bu durgunluğun giderilmesi açısından bahsetmiş olduğumuz Kağıthane, Ataşehir, Ümraniye hattındaki ofis stokunun eritilmesi için KDV'nin 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e düşürülmesi önemli bir adımdır. Geçtiğimiz haftalarda tapu harcının binde 20 oranından, binde 15’e düşürülmesinin ardından yüzde 8’lik KDV indirimiyle ofis satışlarında minimum yüzde 10’luk bir artış söz konusu olacaktır. Ancak tapu harcının hiç süre konulmadan yüzde 1'e düşürülmesi inşaat piyasasına daha çok bir hareket getirecektir."

Tavukçuoğlu, KDV indiriminin tüm inşaat malzemelerine uygulanması halinde, maliyetlerin azalmasından dolayı bunun satış fiyatlarına yansıyacağı ve satışların artacağı görüşünü paylaştı.

