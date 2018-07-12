İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Hepsiburada olarak, aylık ortalama 80 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz." dedi.

Hepsiburada ve Honor'un ortak düzenlediği Honor 10'un basın toplantısına Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ve Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang katıldı. Erturan, Honor 10 akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulduğunu ve Honor'un Türkiye'deki tek satış kanalı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarına belirtti.

Erturan, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada olarak, aylık ortalama 80 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Türkiye'de online alışveriş yapmak için internete girenlerin yüzde 63'ü Google'da arama yaparken, yüzde 61'i Hepsiburada'da arama yapıyor. Bu da bizim yalnızca bir online satış kanalı değil, aynı zamanda da müşterilerle etkin iletişim sağlayan güçlü bir pazarlama platformu olduğumuzu açıkça gösteriyor. Türkiye'nin lider e-ticaret platformu olan Hepsiburada, dijital tüketiciye ulaşmak için güçlü bir kanal konumunda. Bu gücümüzü Honor ile paylaşmaktan ve Honor 10’un Türkiye’deki tek satış kanalı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

- "Türk gençler için burada yeni bir yaşam tarzı sunmak istiyoruz"

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang ise başarıya ulaşmada tek yolun, müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve onlara iyi bir ürün sunmak olduğunu belirtti.

Türk tüketicisi Honor markasını sevdiğini ve bu Türk müşterilere getirdikleri üçüncü model olduğunu belirten Wang, "Biz sadece Türkiye'ye iyi bir ürün getirmiyoruz, Türk gençler için burada yeni bir yaşam tarzı sunmak istiyoruz, onlar sadece müşterilerimiz değil, bizim ilhamımız." dedi.

Wang, "Artık küresel dijital stratejimiz ile paralel olarak lider kanal ortağı ile birlikteyiz. Yeni ürünlerle yıl sonuna kadar ürün portföyümüzü genişletiyor olacağız." açıklamasında bulundu.

- Honor 10, 2 bin 999 lira fiyatla satışta





Yapay zeka destekli kamerası ve şık tasarımıyla dikkat çeken Honor 10, sadece Hepsiburada üzerinden 2 bin 999 lira fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor.

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor'ın mayıs ayında Londra'da düzenlenen etkinlikle tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Honor 10, Türkiye pazarına sunuluyor. Sadece Hepsiburada üzerinden tüketicilerin beğenisine sunulacak amiral gemisi Honor 10, ürün özelliklerine göre uygun fiyatla satışa çıkarılıyor.Telefonda bulunan iki önemli özelikten ilki, akıllı telefonun çift objektifli kamera uygulanan gelişmiş AI 2.0 teknolojisi. İkincisi ise Honor 10 CMF tasarım, 15 kat parıldayan renkten oluşan nano ölçekli optik kaplamayla 3D cam tasarımına sahip.Honor 10, Hepsiburada'da 12 Temmuz Perşembe günü öglen 12.00'den itibaren Fantom Mavisi rengi ile satışa sunuldu.Telefonda Face ID, 24MP ve ıslak parmak izi okuma özellikleri bulunuyor.

2 bin 999 lira olacak olan Honor 10, Alışveriş Kredisiyle, 48 aya varan taksit imkanı sunularak, Hepsiexpress sayesinde İstanbul içinde aynı gün veya ertesi gün randevulu teslimat seçenekleriyle alıcılara teslim edilebilecek.13 Temmuz itibarıyla Alışveriş Kredisi ile yapılan Honor 10 alışverişlerinde, lansmana özel anında 250 lira indirim kazanılacak.

Honor 10'un garantisi ve servisi Huawei teknik servis tarafindan saglanacaktır. Istanbul içinde 1 saate içinde, İstanbul dışında 3 günlük Yurtiçi ve UPS ile işbriligi içerisinde 3 gün hızlı servis ile alabilecekler.

Honor 10'un 24 MP+16 MP çift mercekli yapay zekalı kamerası, Kirin 970 platformundaki NPU (yapay sinir ağı ünitesi) ile geliştirildi. Bu sebeple 22 kategorideki 500'den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor.Kameranın gördüğü nesnelerin dış hatlarını belirleyebilen kamera, gökyüzü, bitkiler, insanlar ya da bir şelaleyi dahi tanıyarak, kadrajdaki konumlarını anında belirleyebiliyor.