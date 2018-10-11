Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Aynes Gıda'dan enflasyonla topyekun mücadeleye destek

- Aynes Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa: - "Aynes markalı ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadeleye katılmaktan büyük onur duyuyoruz"

Aynes Gıda'dan enflasyonla topyekun mücadeleye destek
banner17

DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Aynes Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na etkili bir şekilde destek vereceklerini belirterek, "Aynes markalı ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadeleye katılmaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.

Karamustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aynes'in üretim hacmini artırdıklarını, üreterek büyüdüklerini bildirdi.

Aynes Gıda'nın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla çalışma yaptığını aktaran Karamustafa, "Kamu ve özel sektörün el ele vererek başlattığı bu mücadelenin başarılı olacağına olan inancımız tamdır. Aynes markalı ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadeleye katılmaktan büyük onur duyuyoruz." diye konuştu.

Şirketin Üst Yöneticisi İsmet Kabak da yönetiminin TMSF'ye devredilmesinin ardından günlük süt işleme tonajının iki yıl içerisinde 500 tondan 800 ton seviyelerine çıkarıldığına işaret ederek "Hedefimiz ise günlük bin ton. Bu şirketi devir aldığımız günden itibaren adeta ayaklarının üzerine kaldırdık. Çalışanlarımızın azmiyle daha başarılı işlere imza atacağız. Son olarak enflasyonla mücadele konusunda ise bu yıl sonuna kadar kararlılığımız devam edecek. Seçili ürünlerdeki indirimlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AYNESEnflasyonIndirimTMSF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1