Aynes Gıda'dan enflasyonla topyekun mücadeleye destek

DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Aynes Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na etkili bir şekilde destek vereceklerini belirterek, "Aynes markalı ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadeleye katılmaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.

Karamustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aynes'in üretim hacmini artırdıklarını, üreterek büyüdüklerini bildirdi.

Aynes Gıda'nın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla çalışma yaptığını aktaran Karamustafa, "Kamu ve özel sektörün el ele vererek başlattığı bu mücadelenin başarılı olacağına olan inancımız tamdır. Aynes markalı ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadeleye katılmaktan büyük onur duyuyoruz." diye konuştu.

Şirketin Üst Yöneticisi İsmet Kabak da yönetiminin TMSF'ye devredilmesinin ardından günlük süt işleme tonajının iki yıl içerisinde 500 tondan 800 ton seviyelerine çıkarıldığına işaret ederek "Hedefimiz ise günlük bin ton. Bu şirketi devir aldığımız günden itibaren adeta ayaklarının üzerine kaldırdık. Çalışanlarımızın azmiyle daha başarılı işlere imza atacağız. Son olarak enflasyonla mücadele konusunda ise bu yıl sonuna kadar kararlılığımız devam edecek. Seçili ürünlerdeki indirimlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.