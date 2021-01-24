Aynı işi yapan kadın ve erkek aynı ücreti alıyor

Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Intertek iş birliği ile sağlanan “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını almaya hak kazandı. Anadolu Efes, 5 ana başlık altında ‘cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması, kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması ve eşit değerde işe eşit ücret verilmesi’ gibi toplamda 33 kriterde değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda verilen bu sertifika ile toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini içselleştirdiğini gösteren Anadolu Efes, aynı değerde işi yapan kadın ve erkek çalışanlarına eşit ücret uygulamasıyla da dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldığını kanıtladı.

Kadının iş gücüne katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmayı amaç edinen Anadolu Efes, iş yapma prensiplerinin odağına da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesini koyuyor. Bu anlayışla kurulan ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yürüten Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Akademisi’nin Intertek iş birliği ile verdiği İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı FMCG sektöründe almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

Eşit değerde işe eşit ücret

İş’te Eşit Kadın Sertifikası; yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri ve sosyal etki alanlarında denetimleri başarıyla geçen şirketlere veriliyor. Anadolu Efes, bu 5 ana başlık altında yer alan 33 kriterde değerlendirilerek bu sertifikayı almaya hak kazandı ve böylece cinsiyet eşitliğine verdiği önemi teyit etmiş oldu.

Anadolu Efes, bu sertifika ile cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması, ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sistemi oluşturulması, güvenli çalışma koşullarının sağlanması, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması ve eşit işe eşit ücret verilmesi gibi alanlarda tüm çalışanları için en uygun iş ortamını yaratarak bu konuda önde gelen işveren markalarından biri olduğunu yeniden tescil ettirdi.

İş’te Eşit Kadın Sertifikası verilirken anonim olarak denetmenin seçtiği dosyalarda çok sayıda inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin sonucunda Anadolu Efes, aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farklılıkları olmadığını da kanıtladı. Böylece cinsiyet değişkeninin iş ortamında fırsat eşitsizliği yaratmadığı tespit edildi.

İK Direktörü Kavukçuoğlu: ‘Eşit değerde işe eşit ücret’ politikası ile toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştiren dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

Şirket olarak iş ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözettiklerini belirten Anadolu Efes İnsan Kaynakları Direktörü Emre Kavukçuoğlu; “Eşit değerde işe eşit ücret” prensibinin, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamına alınarak, 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi gereken önceliklerden biri olarak kabul edildiğini ifade etti. Kavukçuoğlu şunları söyledi:

“Gerek iş modeli ve sosyal sorumluluk çalışmaları gerekse şirket içindeki insan kaynakları uygulamalarımızla kadınlardan güç ve ilham almayı önemseyen bir şirketiz. Bu sertifika her alanda eşitliğin sağlanmasına yönelik gayretlerimizin bir sonucu oldu. Aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanlarımızın aynı ücreti alması bu anlayışımızın göstergelerinden sadece biri. Yapılan araştırmalar dünyada kadın-erkek maaş farkının hala ciddi bir düzeyde olduğunu gösteriyor, aynı işi yapan kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 16 daha az kazanıyor. Türkiye’deki araştırmalar da aynı sonucu veriyor. Bu nedenle Anadolu Efes olarak ‘eşit değerde işe eşit ücret’ politikası ile toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştiren dünyanın sınırlı sayıdaki öncü şirketleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımız için uygun iş ortamını sağladığımız ve bu anlamda örnek teşkil ettiğimiz için de memnuniyet duyuyoruz.”

Anadolu Efes sosyal fayda projeleriyle de kadınların güçlenmesine olanak sağlıyor

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzalayan, KAGİDER önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği ile geliştirilen Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’nın sahibi olan ve 2019 yılında da çalışanları ve iş ortakları nezdinde bir yol haritası niteliğinde olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi'ni yayımlayan Anadolu Efes, sosyal fayda projeleriyle de kadınların toplumsal olarak güçlenmesine imkan sunuyor.

Anadolu Efes ayrıca, 14 yıldan bu yana yürüttüğü toplumsal sorumluluk projesi Gelecek Turizmde ile yüzlerce kadına doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratarak kadın istihdamı ve kadınların sosyal hayata katılımına katkı sağladı.