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Aytemiz Petroleum İstanbul 2019’a katıldı

ANKARA (AA) - Aytemiz tarafından, Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'nda şirketin en yeni ürün ve hizmetlerinin sergilendiği bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, şirketin...

Aytemiz Petroleum İstanbul 2019’a katıldı
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ANKARA (AA) - Aytemiz tarafından, Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'nda şirketin en yeni ürün ve hizmetlerinin sergilendiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin sözleşmeli 590’a yakın bayisi ve 10 ikmal noktasıyla hizmet verdiği ve en yeni ürün ve hizmetlerini sergilediği Petroleum İstanbul 2019'da, bayiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği belirtildi.

Ziyaretçilerin Aytemiz yöneticileri, pazarlama, satış, operasyon ve teknik ekibinden markanın gelecek proje ve hedefleriyle ilgili bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, Aytemiz standında, self servis hizmeti, ‘Motorcu Dostu İstasyon’, elektrikli araçlar için sunulan ‘hızlı şarj’ noktaları, ‘Araçtan Öde’, ‘ücretsiz internet’, BKM Ekspress ile ödeme seçeneği gibi hizmetlerin ve yüksek teknolojili Aytemiz Optimum yakıtların tanıtıldığı vurgulandı.

Açıklamada, tüketicilerin kendi araçlarına yakıtlarını tamamen kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan ve kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan self servis hizmetinin ilk etapta 30 Aytemiz istasyonunda hizmete girdiği, tüketicilerin yüzde 78’inin self servis hizmetini “çok iyi bir hizmet” olarak değerlendiği belirtildi.

‘Motorcu Dostu İstasyon’ konseptinin ise 160 Aytemiz istasyonunda hizmet verdiği aktarılan açıklamada, 2018’de bu projenin bir ileri aşamaya taşınarak ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinin hayata geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca, Aytemiz'in otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli araç konusundaki dönüşüme en hazır marka olduğunu göstermek ve sektöre öncülük etmek için ilki Bursa olmak üzere İstanbul ve Ankara istasyonlarında kurduğu elektrikli hızlı şarj noktalarının sayısını 6'ya çıkardığına ve müşterilerin talepleri ve elektrikli araç satışlarını göz önünde bulundurarak Eşarj noktalarının artırılabileceğine işaret edildi.

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AytemizPetroleum Istanbul 2019
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