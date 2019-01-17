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Aytemiz'den motosiklet kullanıcılarına destek

- Aytemiz, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019" için sponsor oldu

Aytemiz'den motosiklet kullanıcılarına destek
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ANKARA (AA) - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019" için sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Aytemiz'in hayata geçirdiği "Motorcu Dostu İstasyon ve Motorcu Dostu Trafik Projeleri" ile trafikte karşılıklı empati sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Şirketin, bu yıl da motosiklet kullanıcılarına desteğini göstermek için söz konusu fuara sponsor olduğu kaydedilen açıklamada, fuarın 21-24 Şubat tarihlerinde motosiklet meraklılarını ağırlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Türkiye’de motosikletlileri akaryakıt sektörü içerisinden bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını vurguladı.

Motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye’de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirten Eke, şunları kaydetti:

"Motosiklet kullanıcıları tarafından çok sevilen bu projemizi, tüm projelerimizde olduğu gibi tüketicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun hizmeti hayata geçirme vizyonumuzla gerçekleştirdik. Motorcu Dostu Trafik projemizde tüm araç sürücülerine ulaşarak karşılıklı empati sağlanmasını hedefledik. Şu ana kadar yaptığımız gezici etkinliklerimizle 18 ilde toplamda yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaşarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz güvenli sürüş eğitimlerimizle de 150’ye yakın motosiklet kullanıcısına eğitim verdik. 2019'da da planladığımız etkinliklerimizle motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edeceğiz."

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