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Azerbaycan'da petrol yataklarının işletilmesi anlaşması

- Azerbaycan'ın en büyük petrol havzası Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma yarın imzalanacak

Azerbaycan'da petrol yataklarının işletilmesi anlaşması

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın en büyük petrol havzası Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma yarın imzalanacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törende British Petroleum (BP) operatörlüğündeki Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi (AIOC), Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) yetkilileri ve diğer hissedarlar anlaşmaya imza koyacak.

Azeri-Çırak-Güneşli yatakları 432 kilometrekare alanı kapsıyor.

Azerbaycan, 1994 yılında yabancı şirketlerle Azeri-Çırak-Güneşli yataklarının işletilmesine yönelik anlaşma imza atmıştı. Anlaşma süresi 30 yıl olarak belirtilmiş, 1997'de yataklarda üretime başlanılmıştı. Yaklaşık 33 milyar dolar yatırımın gerçekleştirildiği yataklardan bugüne kadar 3 milyar varilden fazla ham petrol üretildi. Buradan çıkarılan petrolün büyük kısmı Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile dünya piyasalarına sevk ediliyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu verilerine göre, Azeri-Çırak-Güneşli petrol sahasından bugüne kadar 125,7 milyar dolar gelir elde edildi.

Yatakları işleten AIOC'un hissedarları arasında BP'nin yanı sıra, Chevron, İNPEX, Statoil, ExxonMobil, TPAO, İTOCHU ve ONGC Videsh şirketleri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevAzeri-Çırak-Güneşli Petrol YataklarıEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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