Azerbaycan'daki Türk iş adamlarından AMİA Yüksek Teknolojiler Parkı ile iş birliği

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının yer aldığı kuruluşlarla, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) Yüksek Teknolojiler Parkı arasında iş birliği olanakları müzakere edildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) üyeleri AMİA Yüksek Teknolojiler Parkını ziyaret.

AMİA Yüksek Teknolojiler Parkı Direktörü Nazim Şükürov, Özoral ve beraberindeki heyete kurumun faaliyetleri ve üretim olanakları konusunda bilgi verdi. Özoral ve beraberindekiler buradaki motor yağı üretim tesislerini gezdi.

Büyükelçi Özoral, kurumun toplantı salonunda yaptığı konuşmada, ziyaret ettikleri mekanın gerçekten de yüksek teknolojilerin uygulandığı, yeni keşiflere yol açacak önemli bir park olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın bilimsel potansiyelini tanımalarına fırsat sağladığını ifade eden Özoral, "Burada gördüklerimizi Türkiye'ye aktararak, bu teknoloji parkından Türkiye ve Azerbaycan için daha büyük faydalar sağlamak hedefiyle harekete geçeceğiz." şeklinde konuştu.

AMİA Yüksek Teknolojiler Parkı Direktörü Şükürov ise kurumlarının sunduğu olanakların Türk iş adamları için açık olduğunu bildirdi.

Bilimsel ve yenilikçi proje sunan iş adamlarıyla iş birliği yapabileceklerini, onların projelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacaklarını belirten Şükürov, "İhracata ve iç pazara dönük tüm üretim projeleri değerlendirmeye ve destek vermeye hazırız. Sizi bizimle iş birliği yapmaya davet ediyoruz." dedi.