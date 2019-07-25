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Azerbaycan'ın Türk vatandaşları için vize uygulamasını kaldırması

- Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci: - "Uygulamanın bölgemizi olumlu etkilemesini bekliyoruz. Zira hem kara yolu ağının yakınlığı hem diğer komşumuz Gürcistan ile her iki ülkenin ilişkilerinin iyi olmasının bölgesel bir sinerji yaratacağı kesindir"

Azerbaycan'ın Türk vatandaşları için vize uygulamasını kaldırması
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ARDAHAN (AA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracak olmasına ilişkin, "Uygulamanın bölgemizi olumlu etkilemesini bekliyoruz. Zira hem kara yolu ağının yakınlığı hem diğer komşumuz Gürcistan ile her iki ülkenin ilişkilerinin iyi olmasının bölgesel bir sinerji yaratacağı kesindir." dedi.

Demirci, AA muhabirine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladığını anımsattı.

Bu gelişmenin bölge ticareti için son derece önemli olduğunu belirten Demirci, "Uygulama, yeni pazar ve yeni ticaret olanaklarını geliştirmeye yönelik bir fırsat sağlayacaktır, özellikle komşuluk ve dostluk ilişkilerinin ışığında bu uygulamanın ti̇carete yansımalarının olması muhtemeldir." diye konuştu.

Demirci, "Uygulamanın bölgemizi olumlu etkilemesini bekliyoruz. Zira hem kara yolu ağının yakınlığı hem diğer komşumuz Gürcistan ile her iki ülkenin ilişkilerinin iyi olmasının bölgesel bir sinerji yaratacağı kesindir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, birbirleriyle etkileşim içinde olan ve birbirlerinin birinci dereceden ticari partnerlerdir. Bunun ekonomik, kültürel ve siyasal olarak olumlu sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

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ArdahanATSOÇetin Demirci
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