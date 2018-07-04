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Babacan Holding, Ulusal Kampanya'yı bir ay uzattı

- Şirket, kredi faiz oranlarındaki yükseliş eğilimine karşın yüzde 20 indirim, yüzde 0,98 faiz oranı sunmayı sürdürecek

Babacan Holding, Ulusal Kampanya'yı bir ay uzattı

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding'de Ulusal Kampanya süreci tüm hızıyla devam ediyor.
Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği projelerle konut sahibi olmak isteyenleri ve yatırımcıları, güvenilir ve yüksek katma değer sağlayan fırsatlarla buluşturan Babacan Holding, kredi faiz oranlarındaki yükselişe rağmen Ulusal Kampanya’yı temmuz ayı boyunca da sürdürecek. Holding, kampanya kapsamında yüzde 20 indirim, yüzde 0,98 faiz oranı sunmaya devam edecek.
Bugüne kadar sektöre kazandırdığı kampanyalarla yatırımcıların güvenilir konuta kolay yoldan ulaşmalarını sağlayan şirket, bu adımıyla yatırımcılarına avantajlı yatırım fırsatı sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Kampanya kapsamında yatırımcılar, Babacan Premium Projesi’nden 319 bin TL'ye, Babacan Port Royal projesinden de 341 bin TL'ye ev sahibi olabiliyor.

- "Avantajlı yatırım ayrıcalığı devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, kampanyanın başladığı ilk günden bu yana projeleriyle en dikkati çeken şirketlerden biri olduklarını vurguladı.
Kredi faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kampanyayı bir ay daha uzatma kararı aldıklarını bildiren Babacan, şunları kaydetti:
"Ulusal Kampanya sürecinin başladığı ilk günden itibaren kampanyaya en büyük desteklerden birini veren bir şirket olarak yatırımcılarımızın gözünde oluşturduğumuz güveni zirveye taşıdık. Projelerimize yönelik talepte ciddi artış yakaladık. Kampanya sona ermesine rağmen yatırımcılarımızdan gelen taleplere sessiz kalamadık. Bu nedenle onlara sunduğumuz avantajlı yatırım ayrıcalığını devam ettirme kararı aldık. Yatırımcılarımız, aldığımız bu karar neticesinde yüzde 0,98 faiz oranı ve yüzde 20 indirim ayrıcalığını bir ay daha yaşayabilecekler."

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Ulusal KampanyaBabacan Holding
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