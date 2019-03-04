Babacan Holding'den yüzde 25 indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Babacan Palace projesinde "Tanzim Satış Kampanyası" başlattı.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, yatırımcılar, mart sonuna kadar projedeki sadece 20 dairede geçerli olacak yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Bu kapsamda 288 bin liralık bir daire, 216 bin liraya alınabilecek.

5 bin metrekarelik alanda bir blok zemin ve 20 kattan oluşan projede, resepsiyon ve kat hizmetleri, Türk hamamı, sauna, buhar ve masaj odası, açık yüzme havuzu, spor salonu, play station odası ve sinema odası gibi donatılar bulunuyor.





- "Projemiz, geliştirdiğimiz kampanyayla da bir ayrıcalık kazanıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, şirket olarak lüksün ulaşılmaz algısını kırarak lüks rezidans konforunu çok özel fiyatlarla yatırımcılarla buluşturduklarını, bu kampanya ile sektörde bir ilke imza attıklarını belirtti.

Babacan Palace projesinde modern mimari anlayışını bugünün teknolojisiyle buluşturduklarını aktaran Babacan, "Projemiz, geliştirdiğimiz kampanyayla da bir ayrıcalık kazanıyor. Kampanyamızda, projemizdeki sadece 20 daire için yatırımcılarımıza yüzde 25 indirim fırsatı sunuyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen yatırımcılarımızın tek yapması gereken, hızlı davranmak. Çünkü kampanyamız mart sonuna kadar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Babacan, kampanyanın büyük ilgi görmesini beklediklerini belirterek, "Hem indirimin oranı çok yüksek hem de sınırlı sayıda daire için geçerli olacak. Deyim yerindeyse yetişen alacak. Hem oturum hem de yatırım düşünenler bu fırsatı kaçırmamalı." değerlendirmesinde bulundu.