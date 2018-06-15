Babalar çifte bayram yaşayacak

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Perakende sektörü, hazır giyimden kozmetiğe, kuyumdan aksesuara tüm hazırlıklarını tamamladığı Babalar Günü'nün Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelmesi dolayısıyla babaların yaşayacağı çifte bayramın heyecanını taşıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, özel günlerin; sevdiklerine iyi dilekler bildirme, bir araya gelip güzel anlar paylaşma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Öncel, hediyeleşmenin bu paylaşımın bir yansıması olarak özel günlerin vazgeçilmez geleneklerinden birini oluşturduğunu belirterek, "Elbette bu gelenek perakende sektöründe cirolara olumlu yansıyor. Verilere bakıldığında hediyeleşme için yılbaşından sonra en çok harcama Anneler Günü’nde yapılıyor." diye konuştu.

Bazı araştırmalara bakıldığında, Babalar Günü’nde hediye olarak en çok gömlek tercih edildiğini bildiren Öncel, gömleğin yanı sıra kravat, kalem, parfüm, telefon ve aksesuarın öne çıkan ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

Öncel, bugünlerde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşayan markaların Babalar Günü için hazırlıklarını yaptığını ve çeşitli kampanyalarla müşterilerine çok özel fırsatlar hazırladığını ifade ederek, "Bu yıl bayramla birleşen Babalar Günü arifesinde erkek hazır giyim ve aksesuar satışlarında en az yüzde 30 artış bekliyoruz." dedi.





- "Seçimlerin ardından hızlı, verimli ve bereketli bir sezon bekliyoruz"





İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık da hediyeleşmelerin zirveye çıktığı, anlam kazandığı özel günlerin, kuyumculuk sektörü için de çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sevgililer Günü ve Anneler Günü’nde kuyumculuk piyasasındaki işlem hacminin, yüzde 40-50 artış sağlayabildiğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Piyasalar, gerçek anlamda hareket kazanıyor. Özel günlerin dışında, düğün mevsimi olarak tabir ettiğimiz ‘yaz sezonu’, insanların hayatındaki özel zamanlar (nişan, düğün) kuyumcu piyasalarını gerçek anlamda canlandırıyor. Ramazan ayı dolayısıyla düğünlere bir mola verildi. Bayramdan sonra 24 Haziran seçimlerinin ardından hızlı, verimli ve bereketli bir sezon bekliyoruz."





- "Babalar Günü, sektöre yüzde 5 hareketlilik sağlıyor"





Mustafa Atayık, Babalar Günü'nün, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi olmasa da piyasada yüzde 5 hareketlilik ve katma değer sağladığını belirterek, "Babalar Günü, kuyumculukta altın takı, mücevher ve gümüş takıda da bir hareketlilik oluşturuyor." dedi.

Gümüş takı olarak babalar için satın alınan takıların, 200 TL ila 500 TL arasında değiştiğini, altın takı ve mücevher tercihinde ise bu fiyatların yukarı çıkabildiğini aktaran Atayık, fiyat aralığının ise 500 ila bin 500 lira arasında yer aldığını bildirdi.

Atayık, babalar için kuyumcu mağazalarından en çok yüzük modellerinin satın alındığını ifade ederek, "Yüzük modellerini bileklik, zincir ve kol düğmeleri izliyor. Kuyumcu mağazaları, vitrinlerinde saat modellerine de yer verdiği için Babalar Günü’nde saat de satın alınıyor." dedi.