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Babalar günü hediyesi D’S Damat’tan

- D’S Damat, babalar gününe özel net yüzde 50 indirim fırsatı ile babanızın hayatına şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonellik dahil ediyor

Babalar günü hediyesi D’S Damat’tan
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İSTANBUL (AA)- D’S Damat ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonu babanızın hayatına şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonellik dahil edecek.

Kolay ütülenen kumaşı ile Easycare gömlekler ve yolculuklar sırasında başa gelebilecek tüm ihtimaller özenle düşünülerek hazırlanan Travel Serisi takım elbise ve gömlekler bu yaz yoğun babaların hayatını kolaylaştırmak için birebir.

Denizcilik hikayesinden yola çıkan D’S Casual marin grubu, geniş renk saklasına sahip polo yaka T-shirt ve şortlarıyla babanızın rotasına girecek. Mavi, beyaz ve kırmızı üç ana rengiyle marin teması, hafif kumaşlara ve daha sade desenlere yer veriyor.

Çizgili veya düz renk keten gömlekler ile kombinlenen renkli şortlar ise nefes alabilen yapıları ile sıcak yaz aylarında babanıza gün boyu konfor sunacak.


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Anahtar Kelimeler:
Babalar GünüD’S Damat
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