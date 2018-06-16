Babalar Günü için

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN/EDA TOPCU - Babalar Günü dolayısıyla online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişler katlanarak artarken, tüketiciler babalara hediye olarak elektronik ve akıllı ürünleri tercih etti.

Babalara bu yıl bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin yanı sıra akıllı saat, drone ve oyun konsolları alındı. Drone satışlarında 8 kata varan artış görüldü. Sektör temsilcilerine göre Anneler Günü'ne göre daha az kişi alışveriş yaparken babalara alınan hediyelerin sepet ağırlığı elektronik ürünler nedeniyle anneleri geride bıraktı.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babalar Günü'nün perakende sektörü için hareketliliğin arttığı özel günler arasında yer aldığını belirterek, bu yıl özellikle bayramla da aynı döneme denk gelmesinin satışlara olumlu yansıdığını söyledi.

Dijitalleşmenin ve yeni trendlerin etkisiyle geçen yıllara nazaran akıllı ürünlerin artık daha çok ön plana çıktığını dile getiren Gürcan, akıllı saatlerde yeni modellerle ürün gamının ve fiyatının çeşitlenmesiyle yükselen bir satış trendinin gözlemlendiğini aktardı.





Gürcan, Teknosa.com verilerine göre, Babalar Günü alışverişlerinin yaşandığı bu dönemde akıllı saat satışlarında 3 kat, drone satışlarında ise 8 kat artış olduğunu kaydederek, akıllı telefonların yüzde 50'ye varan satış artışıyla yine en çok tercih edilen hediye alternatifleri arasında yer aldığını, oyun konsolları ve aksesuarlarda da büyük artış yaşandığını anlattı.





Bu dönemde, oyun konsolu satışının 3,5, aksesuar grubunun ise 2,5 kat arttığını dile getiren Gürcan, kendilerinin de ciddi kampanyalar yaptığına dikkati çekti.

Gürcan, Anneler Günü'nde kutlamaların ve hediye alışverişinin daha yoğun ve planlı olduğunu kaydederek, "Ancak Babalar Günü bu anlamda biraz daha geri planda kalıyor. Hediye tercihlerinde ise anneler için daha çok ihtiyaç odaklı, babalar içinse eğlence, hobi ve deneyim odaklı ürünler ön plana çıkıyor." dedi.

- "Babalar, anneleri geride bırakıyor"



n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, Babalar Günü'nün satışları genel anlamda yüzde 10 artırdığını belirterek, özellikle iPad ve tablet ürünlerinde yüzde 37, elektronik ürünlerde yüzde 12 artış yaşandığını söyledi.

Haziran harcamalarında yaz alışverişlerinin ve karne hediyelerinin etkisinin de olduğunu dile getiren Koçak, ancak artıştaki asıl nedenin Babalar Günü harcamaları olduğunun söylenebileceğini bildirdi.

Koçak, kadınlar tarafından eşlerine ya da babalarına en çok cep telefonu, LED TV, klima, dizüstü bilgisayar, iPad ve tablet, oyun konsolları, saat, spor giyim ve ayakkabı, bisiklet ve scooter, yemek pişirme, outdoor ve kamp ürünleri, parfüm ve deodorantın alındığını aktardı.

Bu yıl babalara alınan hediyeler arasında iPad ve tabletlerin trendinin yükseldiğini aktaran Koçak, parfüm, deodorant ve erkek bakım ürünlerinin önceki yıllara göre üst sıralarda yer almadığını ifade etti.





Koçak, babalara alınan hediyelerde ortalama sepet tutarının elektronik ürünlerin de etkisiyle 380 lira olduğunu belirterek, "Anneler Günü hediye alışverişimize 310 TL ayırırken Babalar Günü için 380 TL ayırıyoruz. Anneler Günü favori hediyeleri, ev kullanımına yönelik elektrikli ev aletleri, elektrikli süpürge, LED TV ve ütü iken, Babalar Günü favori hediyeleri kişisel kullanıma yönelik cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, saat gibi teknolojik cihazlar. Sepet tutarının yüksek olmasının da sebebi elektronik ürün ağırlığı oluyor." dedi.

- "Akıllı saatlere ilgi yüzde 100 arttı"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, bu yıl Babalar Günü döneminde alışveriş yapanların dörtte birinin elektronik kategorisini tercih ettiğini belirterek, onu yüzde 15 ile bilgisayar kategorisinin, yüzde 12 ile oto aksesuarın, yüzde 11 ile giyimin takip ettiğini söyledi.

Babalarını sevindirmek isteyenlerin bu kategorilerden en çok tıraş makinesi, polo yaka t-shirt, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ses sistemi, oyun konsolu, spor giyim ve malzemelerine rağbet ettiğini dile getiren Erturan, Babalar Günü alışverişlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'nın başı çektiğini, nüfusa oranla alışveriş yoğunluğuna bakıldığında ise Muğla, Kırklareli ve Çanakkale'nin ilk sıraları paylaştığını anlattı.

Erturan, Babalar Günü için 18-24 yaşın elektronik kategorisinden en çok tıraş setleri, bluetooth kulaklık ve hoparlör, akıllı saat, sanal gerçeklik gözlüğü, bluetooth hoparlör gibi ürünleri, 24-36 yaş aralığının giyim kategorisinden kravat setlerini, çakmakları, saat kutularını, takım formasını ve takım elbiseyi tercih ettiğini aktardı. Erturan, 36-45 yaş aralığının ise en çok günlük giyim ürünlerini seçtiğini ifade etti.

Geçmiş yıllara göre bluetooth ürünler ve akıllı saatlere ilginin yüzde 100 arttığına işaret eden Erturan, ayrıca mutfak ve elektroniğin yanı sıra, oto aksesuar kategorisindeki araç içi elektronik cihazların ve oto buzdolabı ürünlerinin de daha fazla ilgi gördüğünü anlattı.





Erturan, "Anneler Günü'nde cep telefonu ve kılıfı, mutfak ekipmanları, parfüm, t-shirt, ağız ve diş bakımı, saç bakımı ve aksesuar ürünlerine yönelim görülürken, Babalar Günü'nde en çok tıraş makinesi, polo yaka t-shirt, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ses sistemi, oyun konsolu, spor giyim ve malzemelerine rağbet ediliyor. Babalar Günü'nde bilgisayar, telefon gibi elektronik ürünlerin 4 kat daha fazla tercih edildiğini görüyoruz." dedi.

- "Güneş gözlükleri de favoriler arasında"

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, bu yıl haziran ayında karne ve bayram heyecanı ile Babalar Günü'nün kesiştiğini belirterek, "Bu yılki Babalar Günü alışverişleri geçen yılın yüzde 20 üzerinde seyrediyor." diye konuştu.

Kuban, Morhipo'dan babalar için en çok tişört ve gömlek gibi parçaların tercih edildiğini, 26-35 yaş aralığındakilerin tercihinin ise daha çok parfüm ve kişisel bakım ürünlerinden yana olduğunu, klasik ayakkabıların ve gözlük-saat gibi aksesuarların da favoriler arasında yer aldığını söyledi.

Klasikleşen hediye trendlerinin bu yıl da devam ettiğini dile getiren Kuban, bu yıl güneş gözlüklerinin favoriler arasında yer aldığını kaydetti.

Kuban, "Perakendenin özel dönemleri arasında Anneler Günü'nün yeri bambaşka. Babalar Günü sanki biraz daha ihmal ediliyor. Dönem olarak da yaklaşan yaz mevsiminin heyecanıyla babalar bazen sadece kutlama ile yetiniyor." şeklinde konuştu.

- "Babalar için yüksek fiyatlı hediye"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, geçen yılki Babalar Günü dönemine kıyasla bu yıl toplam ciroda yüzde 46 artış yaşandığını belirterek, babalar için en çok cep telefonu, saat setleri, parfüm, giyim, kişisel bakım ürünleri, spor ürünleri ve aletleri, bahçe ürünleri ve yapı market ürünleri satıldığını söyledi.

Anneler Günü döneminde platformda ulaşılan satış hacminin Babalar Günü'ne oranla yüzde 20 daha fazla olduğunu dile getiren Elçin, Babalar Günü'nde ise Anneler Günü'ne oranla 2 kat daha fazla harcama yapıldığını belirtti.

Elçin, "Bu da gösteriyor ki annelere daha fazla hediye alınırken, babalar için daha yüksek fiyatlı hediyeler tercih ediyoruz." dedi.