Babalar Günü'ne doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, babaların, çocuklarının geleceğe umutla bakmalarını ve onların da ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları sağlamakla yükümlü olduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun temel direği olan aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babaların, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağladıklarını ifade etti.

Babaların, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek ve onlara birey, toplum, vatan ve millet sevgisini kazandırmak zorunda olduklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Babalar olarak, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını ve onların da ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları sağlamakla yükümlüyüz. Bunu, onların dinamizmini, girişimcilik ruhu ile geliştirerek, üretimi, verimliliği ve kaliteyi öne çıkaran düşünsel planları eyleme dönüştürerek yapabiliriz. Bu yönde çocuklarımıza güvenerek, onların yolunu açmalıyız."

Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, babaların çocukları üzerinde sevgisini her zaman hissettirdiğinin ve her zaman çocuklarının yanında olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu nedenle sadece Babalar Günü'nde değil, yılın her gününde babalara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğine işaret etti.



Hisarcıklıoğlu, "Çocuklar olarak babalarımıza vereceğimiz en büyük hediye sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine faydalı evlatlar olabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş olan babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyorum.'' ifadelerini kullandı.