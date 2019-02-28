Babasının hayalini TKDK desteğiyle gerçekleştirdi

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Çorum'da, hayatının büyük bir bölümünü tır şoförlüğü yaparak geçiren ve emekli olduktan sonra yol kenarında tır şoförleri için dinlenme tesisi yapmak isteyen 70 yaşındaki Durak Akyüz'ün hayali, oğlu tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle gerçekleştirildi.

Uzun yıllar tır şoförlüğü yapan ve yaşamının büyük kısmını yollarda geçirdikten sonra emekli olan Durak Akyüz, yol güzergahında mola verecek dinlenme tesisi eksikliği yaşadığı için memleketinde bir tesis yapmak istedi.

Çorum-Sungurlu kara yolundaki Koparan geçidinde bulunan 150 dönümlük arazisi üzerine 5 yıl önce kendi imkanlarıyla dinlenme tesisi inşa etmeye başlayan Akyüz, ilerleyen yaşı nedeniyle tesisin yapım işlerinde güçlük yaşadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra hem bu alanda hem de yerel yönetimler alanında yüksek lisans yapan ve özel sektörde çalışan Mutlu Akyüz, işinden istifa ederek babasına yardım etmeye başladı.

Tesis inşaatı sırasında tanıştığı TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü çalışanlarının tavsiyesi üzerine hibe desteği almaya karar veren Akyüz, restoran olarak planladıkları tesise otel bölümünü de ekleyerek proje hazırladı.

Hazırladığı proje TKDK'nin kırsal turizm yatırımları kapsamında desteklenen Akyüz, tesis inşaatı için harcayacağı paranın yarısını hibe olarak aldı.

Kısa sürede yatırımını tamamlayarak babasının adını verdiği "Durak Otel ve Restoran"ı hizmete açan Akyüz, babasının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Gelen müşterileri görünce ben de şaşırıyorum"

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TKDK'den aldığı destekle Türkiye'nin ilk turizm işletme belgeli tesislerinden birini Çorum'a kazandırdıklarını belirterek, "Babamın hayali gerçek oldu. Gelen konuklarımızın güzel sözleri de bizi mutlu ediyor." dedi.

Babasına yardımcı olmak için işini bırakarak Çorum'a geldiğini anlatan Akyüz, şunları kaydetti:

"İlk başta babama 'Neden buraya yapıyoruz?' dedim. O da bana 'Oğlum sen bilmezsin buranın havası yeter' dedi. Burası bin 200 rakımlı Koparan Dağı'nın tepesi. Yanı başımızda Alacahöyük var. İşletmemizin altı restoran üstü otel. 13 oda ve 15 yatak kapasiteli otelimiz de var. Gelen müşterileri görünce ben de şaşırıyorum. Bangladeş'ten, Rusya'dan, Çin'den gelenler var. Babamın hayali bizim de hayalimiz oldu. Tesis bitince çok sevindi. Babam hala gelip eksikleri söylüyor. Tırlar geldikçe şoförlerle sohbet ediyor. Onların 'iyi ki yapmışsın' demeleriyle çok mutlu oluyor. Bu da bana yetiyor."

TKDK'den aldıkları destekle turizm işletme belgeli bir tesis kurmanın zor olduğuna dikkati çeken Akyüz, tesisi yaptıktan sonra benzer bir yatırım yapmak isteyen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden girişimcilerin kendisinden bilgi aldığını söyledi.

"Benim tavsiyem insanlar bir işi başarmak istiyorlarsa hayallerinin peşinden gidecekler. Şartlar ne kadar zor olursa olsun ısrarcı oldukları zaman, çalışkan oldukları zaman her işi başarırlar." diyen Akyüz, "Bu tesisi yaptıktan sonra bizi arayan çok oldu. Devlet sistemi çok güzel kurmuş. İsteyenler gidip başvursun." ifadelerini kullandı.