Babasının tavsiyesine uydu, bin 300 kişiye iş veriyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da, 41 yıl önce üniversite eğitiminin ardından babasının "kendi işinizi kurun" tavsiyesi ile ticarete atılan 67 yaşındaki iş adamı Kemal Boynukalın, bugün bin 300 kişiye istihdam sağlayıp, 85 ülkeye ihracat yapıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 1995 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk 500 büyük firması arasına girmeyi başaran bisküvi firmasının yönetim kurulu başkanı Kemal Boynukalın, AA muhabirine, lise eğitiminin ardından kısa bir süreliğine Almanya'ya gittiğini söyledi.

Burada 2 yıl çalıştıktan sonra memleketine döndüğünü belirten Boynukalın, "Türkiye'ye dönünce Ankara Eğitim Enstitüsü'ne kaydoldum. O yıllarda şartlar oldukça zordu. Okula gittim ama öğretmenlik yapma gibi düşüncem yoktu. Biz 4'ü erkek, 7 kardeşiz. Babam belediyede zabıta amiriydi. 5 kardeş yüksek tahsil yaptık. Babam bize devamlı 'Ceketimi satar sizi okuturum ama siz kendi işinizi kurun' derdi." diye konuştu.

- Hırdavatçı olarak başladı

Bunun üzerine iş yeri açarak ticarete atılmaya karar verdiğini anlatan Boynukalın, şöyle devam etti:



"Semerciler Sokağı'ında amcamın küçük bir marangoz dükkanını devraldım. Burayı hırdavatçı yaptım. Ticari hayatım 1977 yılında böyle başladı. Zamanla kardeşimi ve ağabeyimi yanıma alarak işleri büyüttüm. İnşaat malzemeleri satmaya başladık. O zamanlar Karaman'da organize sanayi bölgesi yeni yeni parlıyordu. İş adamlarına malzeme veriyorduk. Bisküvi sektörüne girmek istedik. Araştırdık. 1994 yılında karar verdik, 1995 yılında inşaata başladık. İlk tesisimiz 3 bin metrekareydi. 'Anı' ismiyle 1995 eylül ayında üretime başladık. Kendi markamızla sıfırdan başlayıp, 23 yıldır hep büyümeyi hedef aldık. Emin adımlarla, sindire sindire büyüdük. Hep ihracata önem verdik. Bunun sonucunda Karaman'da ihracatta 5-6 yıldır zirveyi bırakmadık. Bisküvi sektöründe 60 civarında ürün çeşidimiz var. Bin 300 işçi çalıştırıyor, 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. İSO'nun yayınladığı ilk 500 listesindeyiz."



Boynukalın, iş dünyasında mutlaka uyduğu prensiplerinin olduğunu, bunları da Semerciler Sokağı'nda komşuları olan esnaf büyüklerinden öğrendiğini dile getirerek, sözlerini sürdürdü:



"Semerciler Sokağı bize okul oldu. Bir kere, ne iş yaparsan yap dürüstlüğü bırakmayacaksın. Müşteriye yalan söylemeyeceksin. İşini takip edeceksin. Ben 17 yıl o sokakta çalıştım ama hiçbir zaman iş yerini ilk açan esnaf olamadım. Allah rahmet eylesin, Zafer Keçeci ve Süleyman Dinçer ağabeyimiz benden hep erken gelirdi. Akşam eve saat 19.00'da zor giderdik. Bugün de mutlaka sabah 08.00'den önce iş yerimde olurum. Zaten biz hareketli olmazsak yaşayamayız. Asla emekli olamayız."



- "Bunları çözmek için göç almalıyız"



Aynı zamanda Karaman Sanayici ve İşadamları Derneği (KARSİAD) Başkanlığı görevini de yürüten Boynukalın, OSB'nin ilde ekonominin can damarı olduğunu vurguladı.



Kentte sanayinin amiral gemisinin bisküvi sektörü olduğuna dikkati çeken Boynukalın, şöyle konuştu:



"Bisküvi fabrikalarında 13 bin işçi çalışıyor. Bisküvimiz, bulgurumuz ve makine sanayimiz var. Makine sanayisinin gelişmesinin sebebi de bisküvi sektörüdür. Bisküvi fabrikaları için müthiş makineler yapan arkadaşlarımız var. Karaman'da firmalar yüzde 50 veya 60 kapasite ile çalışıyor. Bizim 400 tonluk kapasitemiz var, çalıştığımız kapasite günlük 200-250 ton. En büyük problem işçi. Biz hala işçileri 100 kilometre uzaktan getiriyoruz. Karaman'dan gelen işçinin maliyeti ile çevre ilçelerden getirdiğimiz işçi arasında 3-4 kat maliyet farkı oluyor. Bunları çözmek için göç almalıyız, göç almak için de projeler geliştirmeliyiz."



Boynukalın, öz sermayesini yatırıma çeviren, her zaman istikrarlı büyümeyi tercih eden ve ihracat odaklı çalışan Karamanlı sanayicinin son aylarda ekonomide yaşanan gelişmelerden çok fazla etkilenmediğine işaret etti.