Bacadan çıkan atık ısı enerjiye dönüştürülecek

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın Çimento Fabrikası'nda kurulacak "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde yapılan çalışmalarla atık ısıların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.

SANKO Holding bünyesine 2005'te katılan Bartın Çimento Fabrikası’nda alınan büyüme kararıyla teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıldı. Yatırımların tamamlanmasının ardından modern hale gelen tesiste, son olarak fabrikada açığa çıkan atık ısının yeniden enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması kararı alındı.

Klasik buhar teknolojisinin kullanılacağı ve 20 bin hanenin bir yılda kullandığı kilovata eş değer bir enerjinin üretileceği projenin, 15 ay sonra hayata geçirilmesi planlanıyor.

Fabrika Genel Müdürü İbrahim Keretli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın, SANKO Holding bünyesine geçmesinin ardından ilk olarak kurdukları değirmen yenileme torbalı filtreleme sistemiyle toz emisyonu olarak dünya standartlarının altında bir üretime geçtiklerini söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları 150 milyon dolarlık yatırımlarla yıllık klinker (çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü) üretimlerini 1,2 milyon, çimento üretimlerini de 1,5 milyon tona çıkardıklarını ifade eden Keretli, şöyle konuştu:

"Teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında fabrikamızda 6,23 megavat gücünde Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi kurarak açığa çıkan atık ısıyı yeniden değerlendirmeyi planlıyoruz. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği doğrultusunda incelenerek uygun bulunan projemiz için 10 milyon liralık yatırım yapacağız. Kurulacak tesis ile fabrika üretim hattının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yüzde 25’ini karşılamış olacağız. Bacalardan açığa çıkan atık ısıyı değerlendirerek, ihtiyaç duyduğumuz yıllık 110 milyon kilovat enerjinin, 35 milyon kilovatını kendimiz üreteceğiz. Bu da yaklaşık 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelmektedir. Bu sayede dışarıdan kullanılan enerji miktarlarında düşüş olacağından tesisin enerji giderlerinde de tasarruf etmiş olacağız."

- "Tesisin çevreye olumsuz etkisi olmayacak"

Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi (WHR) sisteminde, klasik buhar teknolojisiyle ısıl değeri yüksek olan atık gazın enerjisinden faydalanmak için kazanlarda üretilen buharın, türbine gönderilerek jeneratör yardımıyla elektrik enerjisi elde edildiğini anlatan Keretli, şöyle devam etti:

"Tesisin üretim üniteleri 13 bin 688 metrekarelik fabrika alanımızın bin 400 metrekarelik kapalı alan içerisine yerleştirilecek. Tesis için ayrılan alanın geriye kalan kısmında yardımcı üniteler bulunacak. Tesiste, 12 personelle 365 gün üç vardiya şeklinde üretim faaliyeti olacak. 15 ay içerisinde tamamlanması planlanan Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi, çimento fabrikası alanına kurulacağından, tesisin kurulumu ve işletilmesi aşamasında flora ve faunaya herhangi bir etkisi olmayacak. Zaten biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına online olarak bağlı bir fabrikayız. Sürekli baca gazı emisyon değerlerimiz izlenmektedir. Bu konuda en düşük emisyon değerlerine sahip bir fabrika olarak ülkenin en iddialı fabrikalarından biriyiz."

Keretli, fabrikalarından şu anda başta Rusya olmak üzere Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Ukrayna gibi Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere de ihracat yapıldığını söyledi.



