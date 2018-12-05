BADEER İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Özellikle bazı sektörler Türkiye için çok kritik ve stratejik sektörler. Mesela enerji bu sektörlerden bir tanesi. Genç ve dinamik bir ekonomiyiz. Endüstrimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu Türkiye'nin enerji ihtiyacını artırıyor." dedi.

Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmalarına değinen Ermut, Türkiye'de birçok yeni projeye başlandığını ve bu projelerin değişik sektörlerdeki yatırımcılar için fırsat niteliğinde olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, enerji yatırımları açısından çok cazip bir ülke olduğuna işaret eden Ermut, "Özellikle bazı sektörler Türkiye için çok kritik ve stratejik sektörler. Mesela enerji bu sektörlerden bir tanesi. Genç ve dinamik bir ekonomiyiz. Endüstrimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu Türkiye'nin enerji ihtiyacını artırıyor. Doğal kaynaklar açısından dışa bağımlılık yaşayan bir ülkeyiz. Bu konuda pek çok çözüm üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Yatırımcılara hem yenilenebilir hem de konvansiyonel enerji kaynakları açısından çok ciddi fırsat ve teşvikler sağladıklarını aktaran Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılar için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.



Türkiye’nin 2002 yılına kadar 15 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çektiğini, ülkenin 2002'den bu yana ise yaklaşık 201 milyar dolar yatırım çektiğini hatırlatan Ermut, "Hiçbirimiz bu gelen yatırımı yeterli görmedik. Çünkü ülkemizin potansiyelinin çok daha fazla olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye Avrupalı şirketlerin üretim ve yönetim üssü"







Zirvede İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr .Yusuf Çalışkan’ın moderatörlüğüyle düzenlenen “Türkiye’de Yabancı Yatırımcıya Sağlanan Hukuki Haklar ve Devlet Teşvikleri Paneli"nde ise yabancı yatırımcıya sağlanan yasal haklar ele alındı.

Burada konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin son 17 yılda siyaset kurumu öncülüğünde istikrara kavuştuğunu hatırlatarak, gelinen noktada Türkiye'nin yaptığı reformlarla adından söz ettiren "öncü bir ülke" konumuna ulaştığını söyledi.

Gerçekleşen yapısal reformların Türkiye'yi her anlamda geliştirdiğini anlatan Metin, "Biz Türkiye olarak serbest ticaretin dünyadaki en önemli aktörlerinden bir tanesiyiz, korumacılığa karşıyız. Ticaretin serbestleştirilmesini istiyoruz." dedi.

Birçok küresel şirketin bölge yönetim ofislerinin Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Metin, Türkiye'nin konumunun doğu ve batı arasındaki ticarette önemine işaret etti.

Metin, Avrupa Birliği üyesi ülke şirketlerinin Türkiye'de yoğun ticari faaliyette bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlarda yüzde 70 oranında AB üyesi ülkelerin şirketlerini görüyoruz. Türkiye Avrupalı şirketlerin üretim ve yönetim üssü konumundadır." yorumunu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Murat Alıcı, Türkiye’de yabancı yatırımcılarla ilgili çok sayıda mevzuat iyileştirmesi yapıldığını söyledi.

Türkiye’deki yatırım serbestisinin son derece geniş olduğunu ifade eden Alıcı, "OECD ülkeleri arasında yapılan bir yabancı yatırımcı araştırması var. Buna göre yabancı yatırımcıya sağlanan haklar bakımından Türkiye OECD ülkeleri arasında oldukça üst sırada." bilgilerini verdi.



Yabancı yatırımcının da yerli yatırımcıyla neredeyse aynı haklara sahip olduğunu ifade eden Alıcı, "Türkiye’ye gelen herhangi bir yatırımcı hiçbir kurumdan izin almaksızın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne pasaportuyla gidip hemen şirketiyle faaliyete geçebilir. Türk şirketi hangi vergileri ödüyorsa, hangi teşviklerden faydalanıyorsa aynısını öder ve faydalanır." diye konuştu.



Körfez ülkelerinin tamamıyla "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" yapıldığını aktaran Alıcı, bunların yatırımcılara güven verdiğini hatırlattı.





- Çıktılar rapor olarak yayımlanacak





Bu arada zirve yönetiminin verdiği bilgilere göre, etkinlik yarın düzenlenecek b2b görüşmelerle devam edecek.

Burada 40’dan fazla ülkeden 300’e yakın yabancı yatırımcı sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi alanlardaki 100’ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya gelecek.

Toplamda 3 milyar dolarlık yatırımın Türkiye’ye çekilmesi hedeflenen zirvenin ardından, oluşan ticaret hacmi yayımlanacak bir raporla duyurulacak.



















