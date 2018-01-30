Badem ağaçları çiçeklendi, üreticileri don endişesi sardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaklaşık 2 ay erken çiçek açan badem ağaçları, olası don riski yüzünden üreticiyi endişelendiriyor.

Kepsut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sacit Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem ağaçlarının normalde 15 Mart ve sonrasında çiçek açtığını ancak bu yıl yaklaşık 2 ay erken çiçeklendiğini söyledi.

Badem üretiminde önemli merkezler arasında yer alan ilçede 250 bine yakın badem ağacı bulunduğunu belirten Karakuzu, mart ayına kadar don gerçekleşmemesi halinde ürün alınabileceğini aksi halde büyük rekolte kaybı yaşanacağını vurguladı.

Karakuzu, bu yıl ülke genelinde kışın ılık geçtiğine dikkati çekerek, "Bu sene geçen yıldan farklı olarak ocak ayı inanılmaz derecede sıcak geçiyor. Geçen yıl ocak ayında 15 gün boyunca yoğun kar yağışı meydana gelmişti. Kepsut'ta da ülke genelinde olduğu gibi sıcaklıklar yüksek, ilçenin yüksek kesimleri hariç hiçbir yere kar yağmadı. Bu da badem başta olmak üzere bazı meyve ağaçlarının çiçeklenmesine neden oldu." diye konuştu.

- "Normalde karlı geçireceğimiz bir ay"

Ağaçların erken çiçeklenmesinin üretici için dezavantaj olduğunu söyleyen Karakuzu, şöyle devam etti:

"İlçemizde, şubat ve mart dönemlerinde don ve kırağı oluşuyor. Şubat ve martta inşallah bir don felaketiyle karşılaşmazsak bademlerimizde herhangi bir verim kaybı yaşamayız. Geçen yıl çok yüksek bir badem rekoltemiz oldu ama dediğim aylarda hava eksiye düşer ve don ile karşılaşırsak çiçekler dökülür ve geçen yılki rekoltenin altına düşeriz. Normalde karlı geçireceğimiz bir ay. Bademler kar yağışı nedeniyle uyanmıyordu. Havalar sıcak gittiği için badem ağaçlarının filizlerine su yürüyor ve çiçek açma gerçekleşiyor. Bu da erken uyanmaya neden oluyor. Uyanan bademler don ile karşı karşıya kalırsa üretici için kötü olur."

Badem üreticilerinin özelikle bu hafta kendilerini çok sık ziyaret ettiğini aktaran Karakuzu, "Üreticilerin endişeleri var. Biz onlara tarlalarını TARSİM adı altında sigortalatmayı tavsiye ediyoruz. Çünkü don olayına karşı bademleri insan gücüyle koruyamayız. Sonuçta bu bir doğa olayı." ifadelerini kullandı.

- "Kar beklerken badem ağaçları çiçek açtı"

Kırsal Bestanlar Mahallesi Muhtarı İsmail Çoban da mahallede birçok badem bahçesinde çiçeklenme görüldüğünü, şimdiden çoğu üreticinin endişeli olduğunu söyledi.

Çoban, geçen yıl bu dönemde mahallenin kar altında olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mahallemizde bazı badem ağaçları bu yıl havaların ılık gitmesinden dolayı çiçek açtı. Bu vakitsiz açan bir çiçek ama havalar böyle giderse meyve olur. Ancak don olur, kırağı olursa çiçekler ölür, meyve vermez. Bademin en ideal çiçeklenme dönemi 15 Mart ve sonrası, nisan başı. Bu dönemden önce açan çiçekler genelde ölür. 20 Ocak'tan itibaren birçok ağaç çiçek açtı. Bazı kır çiçekleri de şu an açmış durumda. 'Mahalleli çiçek açtı' diye seviniyor ama biz ürün alamayacağız diye üzülüyoruz. Şimdi biz bu vakitlerde tam kar beklerken badem ağaçları çiçek açtı. Kardan beyaz görmedik, çiçekten beyaz gördük. Biz kar beyazı görmek isteriz."

Üreticilerden Naci İnce de şimdi en büyük korkularının olası bir don sırasında ürünleri kuruması olduğunu dile getirerek, "Her sene 15 Mart ve sonra çiçek açardı. Bu yıl havalar sıcak gitti, 15-20 Ocak'ta çiçek açmaya başladılar. Bu sezon erken açtılar. Daha kar soğuğunu görmedik, yağmadı. Hava böyle giderse mahsul alırız ama don olursa alamayız. Şimdi çiçek açıyor, bir don vuruyor kurutuyor meyveyi." diye konuştu.