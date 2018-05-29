Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor bilim Teleskop alkollü gayrimenkul
Fıstık gibi geldi
Fıstık gibi geldi
Tarımı öğrendiler
Tarımı öğrendiler
Paramız kiraya gitti
Paramız kiraya gitti
Sevenleri için imzaladı
Sevenleri için imzaladı
Medya devlerini solladı
Medya devlerini solladı

BAE'den İzmir'e direkt uçuş başlıyor

- Air Arabia Havayolları, 27 Haziran'dan itibaren BAE'nin Sharjah Emirliği'nden haftada 3 gün doğrudan İzmir'e uçacak

BAE'den İzmir'e direkt uçuş başlıyor
İZMİR (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İzmir'e doğrudan uçuşların 27 Haziran'da başlayacağı bildirildi.
İzmir Kalkınma Ajansından (İZKA) yapılan açıklamaya göre, Air Arabia Havayollarının, 27 Haziran'dan itibaren BAE'nin Sharjah Emirliği'nden İzmir'e haftada 3 gün tarifeli direkt uçuş başlatacağı kaydedildi.
Bu uçuşların etkinliğinin artırılması amacıyla İZKA'nın katkılarıyla turizm profesyonellerine yönelik tanıtım gezisi düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda konuk heyetin, kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı, Efes ve Şirince'yi gezerek İzmir'in turizm değerlerini yerinde görme fırsatı bulduğu belirtildi.
Açıklamada, Air Arabia'nın İzmir uçuşlarının Dubai'ye 30 kilometre uzaklıktaki Sharjah Havalimanı'ndan karşılıklı gerçekleştirileceği, İzmir'den sadece BAE değil ayrıca Sharjah aktarmalı olarak Arap Yarımadası'nda yer alan ülkelere, Hindistan, Nepal, ve Kenya'ya kadar geniş bir uçuş ağı ile değişik alternatifler sunulacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve iş hacminin artırılması için direkt uçuşları önemsediklerini vurguladı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
27 HaziranAir Arabia HavayollarıBAEBirleşik Arap Emirlikleriİzmir Kalkınma AjansıSharjah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5