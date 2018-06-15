BAE'den Etiyopya ekonomisine döviz desteği

ADDİS ABABA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya'da uzun süredir yaşanan döviz sıkıntısını hafifletmek amacıyla Etiyopya Ulusal Bankasına 1 milyar dolarlık döviz desteğinde bulunma sözü verdi.

BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Milli Saray'da yapılan görüşmede, iki ülke arasında toplam 3 milyar dolarlık kredi ve yatırım paketinin de aralarında olduğu bir dizi anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre BAE, uzun süredir döviz sıkıntısı yaşayan Etiyopya Ulusal Bankasına 1 milyar dolarlık döviz desteğinde bulunmayı taahhüt etti. Geriye kalan 2 milyar dolar ise Etiyopya'da kredi ve yatırım amaçlı kullanılacak.

Öte yandan, iki ülke arasında diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyetinin sağlanması için de anlaşmaya varıldı.