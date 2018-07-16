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BAE'den turist ailelerin çocuklarına süreli vize muafiyeti

- BAE yönetimi, ülkeyi ziyaret eden turistlerin çocuklarından yaz mevsimi boyunca vize ücreti almayacak

BAE'den turist ailelerin çocuklarına süreli vize muafiyeti

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkeyi ziyaret edecek turist çocuklarının, yaz mevsimi boyunca vize ücretinden muaf tutulacağını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu, ülkeyi ziyaret edecek turistlerin 18 yaşından küçük çocuklarından, yaz mevsimi boyunca vize ücreti alınmamasını öngören bir karar yayınladı.

Bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak kararın, 15 Eylül'e kadar devam edeceği kaydedildi.

Haberde, söz konusu kararla, turizm sektöründeki gelişmeye ayak uydurulmasının hedeflendiği aktarıldı.

2017'de BAE havalimanlarını kullanarak, seyahat eden yolcu sayısının 123 milyon olduğu aktarılan haberde, bu yılın ilk çeyreğinde bu sayının 32.8 milyona ulaştığı aktarıldı.



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