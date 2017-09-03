Bafra Ovası'nda tütün üreticileri bu seneden umutlu

SAMSUN (AA) - Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden biri olan, 2001 yılında yapılan düzenlemenin ardından tütün üretiminin giderek azaldığı Bafra Ovası'nda, fiyatların artmasıyla tütün tekrar üreticileri umutlandırdı.

TEKEL'in özelleştirilmesinin ardından destekleme alımlarının yapılmaması nedeniyle tütün üretimini bırakan üreticiler, son yıllarda fiyatlardaki düzelmeyle yeniden tütün ekimine yöneldi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda yabancı sigara firmalarının kaliteli tütün arayışları kapsamında Bafra yöresine has "Altın Yaprak" tütününe talebinin arttığını söyledi.

Fiyatlardaki iyileşmeyle birlikte ovada tütün üretiminin arttığını ifade eden Tosuner, ''Bu yıl Bafra Ovası'nda 5 bin 600 aile tütün üretimi yapıyor. 16 yıl önce üretimi 18 bin tondan 2 bin tona kadar düşen Bafra tütününün bu yıl kilosunun 25 liradan satılmasını istiyoruz. Bunun için özel sektör temsilcileri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

İlçede üretilen tütünlerin çok kaliteli olduğunu aktaran Tosuner, şöyle devam etti:

''Bafra Ovası'nda üretilen altın yaprak tütününün aroması ve kalitesi dünya çapında biliniyor. Bu yıl özel sektör, üreticiler ile sezon başında tütünün kilosunun 19 liradan alınması yönünde sözleşme yaptı. Ancak bu fiyattan tütün sattırmayacağız, 25 lira olması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bütün köylerdeki tütün çok kaliteli. Üreticilerimiz için tütün tekrar umut oldu. Ancak, tütün üreticilerine destek verilmesi halinde Bafra tütününün yeniden dünyada tanınan ve aranılan tütün haline geleceğini düşünüyoruz."

Kuşçular Mahallesi'nde çocukluğundan beri tütün üretimiyle uğraştığını belirten çiftçi Yaşar Mete, bu yıl 7 dönüm alanda tütün ekimi yaptığını ifade etti.

Tütünün son yıllarda değer kazandığını söyleyen Mete, ''Başka gelir getirici yetiştireceğimiz bir ürün yok. Çoluk çocuk tütünle uğraşıyoruz. Bu yıl bir tona yakın tütün yapacağız.'' diye konuştu.