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BAFTA, Uncharted 4'ü 2016'nın en iyi oyunu seçti

- İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi, aksiyon-macera video oyunu Uncharted 4'ü 2016'nın en iyi oyunu olarak belirledi

BAFTA, Uncharted 4'ü 2016'nın en iyi oyunu seçti

ANKARA (AA) - İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), aksiyon-macera türündeki "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu"nu, 2016'nın en iyi video oyunu ödülüne layık gördü.

BAFTA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, en iyi video oyunu ödülünün Kaliforniya merkezli Naughty Dog'un ürettiği Uncharted 4'e verildiği ifade edildi.

Piyasaya 10 Mayıs 2016'da sürülen oyunun tam sürümü PlayStation Store'da, sadece PlayStation 4 platformu için 189 liradan satılıyor.

BAFTA, Blizzard Entertainment'in geliştirdiği FPS (birinci şahıs nişancı) türündeki Overwatch'a en iyi "Multiplayer" (çoklu oyuncu) ödülü verilmesini kararlaştırırken, Niantic'in konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go'yu da "mobil oyun" kategorisinde yılın en iyisi seçti.

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BAFTAİngiliz Akademisi Oyun ÖdülleriOyunUncharted 4
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