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BAGFAŞ'a yurt dışından 3,2 milyon dolarlık sipariş

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Romanya'ya ihraç edilmek üzere 3,2 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi. BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında...

BAGFAŞ'a yurt dışından 3,2 milyon dolarlık sipariş

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Romanya'ya ihraç edilmek üzere 3,2 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi.
BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından 9 bin ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Sipariş tutarı 3,2 milyon dolar olup, sevkiyat haziran ayında tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir." ifadeleri kullanıldı.


 

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Anahtar Kelimeler:
SiparişKAPBAGFAS
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