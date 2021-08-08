Bahadır Baş ile yarışmak mümkün mü

Celal Toprak yazıyor - Son yıllarda muhasebecilik mesleği büyük bir değişim hatta dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümü teorik olarak en iyi anlatan isimlerin başında İstanbul Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir geliyor. Meslekte dönüşümün pratikteki en önemli temsilcisi ise Ordu Mali Müşavirler Odasını Başkanı Bahadır Baş…

İşte size Bahadır Baş’ın birkaç günlük programı…

. Tahsil etmediği paranın KDV’sini ödemek zorunda kalan, KDV indirimlerinden yararlanmayan, ekonomi için işletmeler için yaptığı çalışmalar bir tv programında anlattı.

. Erzurum’a gidip orada meslekle ilgili çalışmalar yaptı.

. Mali müşavirlerin desteklenmesi için yapılan kampanyanın yaygınlaşması için adımlar attı.

. Koranavirüs salgınından hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan en çok etkilenen mesleklerin başında mali müşavirlerin geldiğini aktardı.

. Giresun SMMM Odası’nca düzenlenen 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Seminerine katıldı.

. Bu toplantıda ”MUHSGK Evliliğinin Başarılı Olmadığını, Boşanmanın Kaçınılmaz Olduğunu, İki Ayrı Mevzuatın İki Ayrı Kurumun Bir Beyannamede Buluşmasının Mümkün Olmadığını” anlatan bir sunum yaptı.

. Bu arada Yücel Akdemir ile birlikte Çorum ve Tokat’ta iki önemli toplantıya katıldı. Yücel Akdemir teorik olarak dönüşüm anlattı. İşte Bahadır Baş'ın birkaç gün içindeki bir performansı... Nasıl değerlendiriyorsunuz.

Batman Muhasebeciler Odası Başkanı, “Bahadır Baş Başkan farklı, onunla yarışamayız” demişti. Yarışmanın gerçekten zor olduğu Bahadır Baş ile kısa bir görüşmeden bu sonuçlar çıktı.