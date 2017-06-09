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Baharat ihracatçıları Avrupa'ya odaklandı

- Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tarakçıoğlu: - "Baharat ihracatımız 2015 yılında 153 milyon 950 bin dolar seviyesindeydi. Baharat ihracatımız yüzde 14 artış gösterdi. Baharat ihracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında"

Baharat ihracatçıları Avrupa'ya odaklandı

İZMİR (AA) - Avrupa Baharat Birliği (ESA) Genel Kurulu’na katılan Türk baharat ihracatçıları, Avrupa’ya baharat ihracatını arttırmak istediklerini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Baharat Birliğinin (ESA) 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı, Fransa’nın Bordeaux kentinde yapıldı. Yaklaşık 190 kişinin katıldığı ESA Genel Kurulu’na Türkiye’den Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu başkanlığında 20 ihracatçı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin bitki çeşitliliği ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli katma değere dönüştürmek için Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’nun büyük bir fırsat olduğunu aktardı.

- Tuz yerine baharat kullanımı öne çıkıyor

Türkiye’nin 2016'da baharat ihracatından 175 milyon 15 bin dolarlık döviz elde ettiğine işaret eden Tarakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Baharat ihracatımız 2015 yılında 153 milyon 950 bin dolar seviyesindeydi. Baharat ihracatımız yüzde 14 artış gösterdi. Baharat ihracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Doktorların tuz yerine baharat kullanımını tavsiye etmeleri, baharat sektörü açısından büyük fırsat. Baharat çeşitliliğimizi daha etkin pazarlayarak kısa sürede milyar dolar mertebesinde ihracata ulaşabiliriz."

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