GÜMÜŞHANE (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Bahçecik Barajı projesine ilişkin, "Barajımızın maliyeti, isale hatları, arıtma tesisleri ve görünmeye giderler ile birlikte 200 milyon lirayı bulacak." dedi.

Pektaş, beraberinde Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ve Ak Parti İl Başkanı Celalettin Köse ile birlikte merkeze bağlı Bahçecik Köyü'ndeki baraj inşaatının şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Projenin altyapı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Pektaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin içme suyu ihtiyacını gidermek için barajın ihalesinin geçen yıl yapıldığını hatırlattı.

Barajın teknik özelliklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Pektaş, "Temelden yaklaşık 67 metre yükseklikte bir baraj oluyor. Barajımız 3 milyon 200 bin metreküp suyu burada depolayacak. Ayrıca dağın arkasında Aktutan göleti var. Oranın suyu göleti beş kez doldurabilecek seviyede. Talepten fazla bir suyumuz var. O göletin suyunu yaklaşık 2 bin 160 metrelik bir tünel ile bu baraja akıtacağız. Buradan da 14 kilometre mesafedeki Gümüşhane’ye bu suyu götüreceğiz. Barajımızın maliyeti, isale hatları, arıtma tesisleri ve görünmeye giderler ile birlikte 200 milyon lirayı bulacak." diye konuştu.

Pektaş, barajın silindirle sıkıştırılmış gövde tipinde inşa edileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Genelde bu tip barajların etüd ve proje aşaması çok uzun sürer. Planlama, projelendirme ve inşa safhasının çok kısa sürede tamamlanacağı bir baraj olacak. 10-15 sene öncesinden etüt çalışmalarının olması gereken barajımızda bunların hepsini hızlandırılmış metotlar ile ihale ve inşaat aşamasına getirdik. Türkiye’de beklide bu anlamda Bahçecik Barajı bir ilktir. İnşallah 2019 yılının ilkbaharında da Gümüşhane’mizin çeşmelerinden tertemiz, pırıl pırıl, arıtılmış içme suyu akacak. Projemiz tamamlandığında Gümüşhane dünya standardında bir suya kavuşmuş olacak.”

Ak Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de Bahçecik Barajı'nın Gümüşhane'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir proje olduğunu belirterek, kentin en büyük sorunlarından biri olan su ve yol sorununu bu dönemin sonu itibari ile ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Gümüşhane'nin Bahçecik Barajı ile daha temiz ve sağlıklı bir suya kavuşacağını kaydetti.



