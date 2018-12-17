Bahçeşehir Koleji, 4 Eylül Sivas Kampüsü'nü devraldı

SİVAS (AA) - Türkiye'nin 56 ilinde 125 kampüsüyle eğitim veren Bahçeşehir Koleji, 2016 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Sivas'taki 4 Eylül Sivas Kampüsü'nü devraldı.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 4 Eylül Sivas Kampüsü'nde gerçekleştirilen devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde misyon ve vizyonlarının her zaman aynı olduğunu söyledi.

Kaliteli eğitimi mümkün olduğunca çok çocuğa ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Yücel, "Sivas'ta da bayrağımızı dalgalandırmaya çalıştık. Mehmet Oflaz da okulumuzun bayrağını Sivas'ta onurla ve gururla taşıdı." dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından 4 Eylül Sivas Kampüsü'nün, Bahçeşehir Koleji'ne devredilmesi kararını aldıklarını anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Mehmet Bey, 'bayrağınızı onurla ve gururla taşıdık ve buralara getirdik. Gelin Sivas'ta bu işin içine girin ve elinizi taşın altına koyun.' dedi. Mehmet Bey'in Sivas'ta yapmış olduğu böyle bir yatırımı desteklemekten başka bir şansımız yoktu ve seve seve dedik. Hiçbir şekilde kayıtsız kalamazdık ve 'boynumuzun borcudur' diyerek Mehmet Bey ve oğullarının Sivas'ta buraya kadar getirmiş olduğu bu kaliteli okulumuzu daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bir eğitim kurumu olarak sorumluluğumuz çok yüksek. Ülkemizin hatta dünyanın geleceğini yetiştiriyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle, aynı heyecanla, aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz."

4 Eylül Sivas Kampüsü Kurucu Temsilcisi Yusuf Oflaz ile Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da devir teslimin hayırlı olmasını diledi.