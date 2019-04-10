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Bahçeşehir Koleji, Dünya Robotik Şampiyonası'nda yarışacak

- Bahçeşehir Koleji robotik takımları, 17-20 Nisan'da Houston'da düzenlenecek turnuvada dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji, Dünya Robotik Şampiyonası'nda yarışacak
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İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji robotik takımları, Houston'da Dünya Robotik Şampiyonası'nda yarışacak.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, katıldıkları bölgesel turnuvalarda gösterdikleri başarılarla FIRST Dünya Robotik Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Bahçeşehir Koleji robotik takımları, 17-20 Nisan'da Houston’da düzenlenecek turnuvada dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji'nin, Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı COSMOS, Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi takımı Magnetech, İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı 4th Dimension, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi takımı INTEGRA ve BahçeşehirAnadolu Lisesi takımı AndroitAndroids, Houston’da düzenlenecek FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bu yıl "Uzay" temasıyla düzenlenen 2019 FIRST Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından STEM öğrencilerini bir araya getiriyor. FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda bu yıl 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrenci yarışacak.

Şampiyona; 14-18 yaş grubu arasındaki öğrencilere mühendislik tecrübesi edindirmeyi, takım olarak çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve STEM disiplinlerinden yararlanarak kısıtlı kaynaklarla bir sorunun üstesinden gelme becerisi kazandırmayı hedefliyor.

Bahçeşehir Koleji robotik takımları, her yıl katılmaya hak kazandıkları FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'ndan ödüllerle dönüyor.

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Bahçeşehir Koleji
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