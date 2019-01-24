Bahçeşehir Koleji eğitim modelini Londra'da tanıttı

LONDRA (AA) – Bahçeşehir Koleji, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen "dünyanın en büyük" eğitim teknolojileri fuarı BETT Show’a katılarak Türk öğrencilerin projelerini uluslararası katılımcılara tanıttı.

Londra’da Excel fuar alanında dün başlayan ve 26 Ocak'ta sona erecek İngiliz Eğitim, Talim ve Teknoloji Fuarı’na (BETT Show) BAU Global çatısı altında katılan Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve öğrencileri, Bahçeşehir Kolejinin Türkiye’de öncülüğünü yaptığı STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitim anlayışını dünyanın birçok ülkesindeki eğitim kurumlarından gelen katılımcılarla paylaştı.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Dünyanın en büyük teknoloji fuarındayız. Buraya Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak katılıyoruz. 'Ülkemizde STEM’in (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) öncüsüyüz' diyoruz. Bu bağlamda ülkemizde yaptığımız çalışmaları dünya ile paylaşıyoruz. Aynı zamanda burada yenilikler varsa ülkemize getirmek için stantları ziyaret ediyoruz.” diye konuştu.

Bu yılki fuarın kendileri için daha farklı bir önemi olduğunu çünkü bu kez sadece akademisyenleriyle değil aynı zamanda fen ve teknoloji liselerinin öğrencileriyle katıldıklarını kaydeden Yücel, şunları söyledi:

"Burada 5 fen ve teknoloji lisesi öğrencimiz var. Hatırlayacaksınız Türkiye’de bir köpek kuyuya düştü. Adına Kuyu köpek dedik hatta. Bizim öğrencilerimiz o köpeğin kurtarılması için robotik bir kol geliştirmişti. Bununla STEM anlayışının canlı hayatına, insan yaşamına nasıl aktarıldığını gördük. Bununla ilgili daha önce öğrencilerimizi dinlemek için Japonya’dan bile misafirlerimiz ülkemize gelmişti. Bugün de burada öğrencilerimiz yaptıkları bu kolu dünyanın farklı pek çok coğrafyasından katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu.”

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz’ın da konuşma yaptığı fuarda, Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü robotik takımı Cosmos ve Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA 3646 üyeleri de birer sunum gerçekleştirerek ödül alan Mülteci projesi ve yurt içi ve yurt dışında büyük yankı uyandıran Kuyu isimli köpeği kurtarmaya yönelik projelerini katılımcılarla paylaştı.





- Öğrencilerin projelerine büyük ilgi





Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selin Uzun, “Geleceğin problemlerinin çözümüne odaklı olduğunu düşündüğümüz dört adet ana projemizden bahsettik. Bunlardan ilki Bio-Hive adını verdiğimiz projemiz. Arı nüfusu günden güne azalıyor. Çok küçük olsalar da bu canlılar bizim için çok önemli. Dışarıdan gelen nemin içeri sızmamasını sağlayan, iç ısıyı koruyan ve dengeleyen bir kovan oluşturduk.” dedi.

Projenin büyük ilgi çektiğini ve arıcılardan da tam not aldığını belirten Uzun, “Projemizi Intel’in düzenlediği bir yarışmaya gönderdik. Bunun sonucunda kendi dalında bir birincilik bir de üçüncülük ödülü kazandık.” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde 10. sınıf öğrencisi Eren Erdoğan ise mültecilere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “12 haftalık bir programla 8-12 yaş aralığındaki öğrencileri okulumuzda ağırlayarak, onlara Türkçe ders vererek yardımcı olmaya çalıştık. Sonrasında Türkçe öğretirken fark ettik ki robotik sistemlerle ve inovasyonla son derece ilgililer. Bu konunda da elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.” ifadelerini kullandı.