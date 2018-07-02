Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon bilim Foça ekonomi
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

Bahreyn Kalkınma Bankası’ndan Girişim Sermayesi Fonu

Bahreyn Kalkınma Bankası’ndan Girişim Sermayesi Fonu

Bahreyn Kalkınma Bankası (BDB), bölgedeki ilk etkin girişim sermayesi ‘fonların fonu’ olan Al Waha fonların fonunun, 100 milyon dolarlık bağış toplama turunun başarılı bir şekilde sonlandığını duyurdu.

BDB duyurusunda bu inisiyatifin, bölgenin gittikçe gelişen girişimcilik ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti. Böylece Bahreyn’de halihazırda oluşturulan girişim sermayesi fonlarına yeni fonlar da çekerek Bahreyn ve Orta Doğu’daki yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlere ek sermaye sağlanacak.

Al Waha Fonların Fonu Danışma Kurulu Başkanı Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, “Fon toplama turunun başarılı bir şekilde sonlandığını duyurmaktan memnunuz ve şimdiden toplanan sermayenin paylaştırılması için teşvik edici bir ilerleme kaydettik. Girişimcilik ve teknoloji ekosistemlerinde kalkınmanın önündeki kilit engellerden biri, bölgede sermayeye ulaşmanın zor olmasıdır. Bu fon, girişimcilerin fikirlerinin potansiyelini görmelerini sağlayarak o zorlukta önemli bir fark yaratmaya yardımcı olabilir” dedi.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BahreynGirişimFon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5