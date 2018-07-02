Bahreyn Kalkınma Bankası’ndan Girişim Sermayesi Fonu

Bahreyn Kalkınma Bankası (BDB), bölgedeki ilk etkin girişim sermayesi ‘fonların fonu’ olan Al Waha fonların fonunun, 100 milyon dolarlık bağış toplama turunun başarılı bir şekilde sonlandığını duyurdu.



BDB duyurusunda bu inisiyatifin, bölgenin gittikçe gelişen girişimcilik ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti. Böylece Bahreyn’de halihazırda oluşturulan girişim sermayesi fonlarına yeni fonlar da çekerek Bahreyn ve Orta Doğu’daki yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlere ek sermaye sağlanacak.



Al Waha Fonların Fonu Danışma Kurulu Başkanı Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, “Fon toplama turunun başarılı bir şekilde sonlandığını duyurmaktan memnunuz ve şimdiden toplanan sermayenin paylaştırılması için teşvik edici bir ilerleme kaydettik. Girişimcilik ve teknoloji ekosistemlerinde kalkınmanın önündeki kilit engellerden biri, bölgede sermayeye ulaşmanın zor olmasıdır. Bu fon, girişimcilerin fikirlerinin potansiyelini görmelerini sağlayarak o zorlukta önemli bir fark yaratmaya yardımcı olabilir” dedi.

