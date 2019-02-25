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Bahreyn'de yabancı işçilere baskı uygulayan istihdam programı başlatıldı

MANAMA (AA) - Bahreyn yönetimi, çalışma hayatında kendi vatandaşlarına öncelik veren ve ülkedeki yabancı işçilere baskı uygulanmasını öngören ulusal istihdam programı başlattı.Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, ulusal istihdam programı,...

Bahreyn'de yabancı işçilere baskı uygulayan istihdam programı başlatıldı
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MANAMA (AA) - Bahreyn yönetimi, çalışma hayatında kendi vatandaşlarına öncelik veren ve ülkedeki yabancı işçilere baskı uygulanmasını öngören ulusal istihdam programı başlattı.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, ulusal istihdam programı, iş gücü piyasasında Bahreyn vatandaşlarına daha fazla öncelik verilmesini ve çalışma izni harcını artırarak yabancı işçilere baskı uygulanmasını hedefliyor.

Söz konusu program, iş arayan vatandaşların kayda geçirilmesi için kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatılmasının yanı sıra üniversite mezunlarına ödenen işsizlik ödeneğinin 150'den 200 dinara (yaklaşık 398'dan 530'a dolara), üniversite mezunu olmayanların ödeneğinin ise 120'den 150 dinara (yaklaşık 318'den 398 dolara) yükseltilmesini içeriyor.

Program ayrıca, yabancı işçilerden alınan çalışma izni harcının 200 dinardan 500 dinara (530 dolardan bin 326 dolara) yükseltilmesini, ayrıca her yabancı işçiden aylık 30 dinar (79,5 dolar) harç alınmasını öngörüyor.

Bahreyn yönetimi, söz konusu programı, ham petrol fiyatlarının düşmesi ve bütçe açığının artması nedeniyle ekonomik bakımdan sıkıntıların yaşandığı bir dönemde uygulamaya koydu.


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Anahtar Kelimeler:
BahreynYabancı Işçi
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