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BAİB, yarım milyar dolarlık ihracatı artırmak istiyor

- Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 50 firmanın katılımı ile Almanya'da düzenlenecek Fruit Logistica Fuarı'na katılacak - Fuarda Avrupalı ithalatçılara taze meyve, sebze, portakal suyu, kabak tatlısı, domates çorbası, meyve salatası ikram edilecek - BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar: - "Yılda yaklaşık yarım milyar dolar ihracatı olan yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatını daha da geliştirmek için 50 firma ile fuara katılıyoruz"

BAİB, yarım milyar dolarlık ihracatı artırmak istiyor
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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yılda yaklaşık yarım milyar dolar ihracatı olan yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatını artırmak amacıyla 50 firmanın katılımı ile Almanya'da düzenlenecek Fruit Logistica Fuarı'na katılacaklarını bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın önde gelen organizasyonlarından Fruit Logistica Fuarı'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Geçen yıl 84 ülkeden 3 bin 239 firmanın katıldığı fuarın Batı Akdeniz'in ihracata yönelik yaş meyve ve sebze ürünlerinin tanıtılması ve ihracat bağlantılarının artırılması açısından önemli olduğuna işaret eden Bahar, "Yılda yaklaşık yarım milyar dolar ihracatı olan yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatını daha da geliştirmek için 50 firma ile fuara katılıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şık bir stant tasarımı gerçekleştirdik. Standımız 'Hall 10.1 A-08'de olacak. Almanya'dan ihracatımızı artıracak anlaşmalarla dönmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Avrupalılara kabak tatlısı ikram edilecek

Bu yıl fuar alanında ürünlere yönelik ilgiyi artırmak için tadım etkinliği yapacaklarını belirten Bahar, Avrupalı ithalatçılara taze meyve, sebze, portakal suyu, kabak tatlısı, domates çorbası, meyve salatası ikram edeceklerini bildirdi.

Bahar, fuarın Almanya'nın yanı sıra Avrupa genelinde satın alma işlemlerinde son karar verici mercilerinde uğrak noktası olması açısından bölge ihracatı için oldukça önemli olduğunu kaydetti.


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AlmanyaBatı Akdeniz İhracatçılar BirliğiBerlinFruit Logistica Fuarı
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