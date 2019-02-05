BAİB'in ocak ihracatı 161 milyon dolar

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, ocak ayında 114 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, yılın ilk ayında gerçekleşen ihracatın 161 milyon 362 bin 803 dolar olduğunu bildirdi.

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'dan ocak ayında dünyanın 114 ülkesine ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, ihracat yapılan 39 ülkede 1 milyon dolar barajının aşıldığını vurgulayarak, "ABD'den Çin'e, Avustralya'dan Norveç ve Maldivler'e kadar dünyanın dört bir yanına Batı Akdeniz ürünleri gönderildi. Yılın ilk ayında gerçekleşen ihracat 161 milyon 362 bin 803 dolar oldu. Ocak ayında gerçekleşen ihracatta geçen yılın ocak ayına göre yüzde -0,41 oranında gerileme yaşandı." ifadelerini kullandı.

Bölgeden en fazla ihracatın yaş meyve-sebze ve madencilik sektöründe gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bahar, demir ve demir dışı metaller sektöründe de geçen yılın ihracat rakamlarına göre ciddi oranda artış görüldüğünü ve ocak ayında yüzde 308 artışla 20,8 milyon dolarlık dışsatım yapıldığını belirtti.

- "Almanya pazarında ciddi oranda artış yaşandı"

Batı Akdeniz'de en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını ifade eden Bahar, "Rusya, yaş meyve sebze ürünlerine yönelik kısıtlamanın kaldırılması dolayısıyla Batı Akdeniz'in en önemli ihracat pazarları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Almanya pazarında ciddi oranda artış yaşandı. Geçmiş yılların aksine sıralamanın ilk 5 basamağında yer bulamayan İtalya ve İspanya, ocak ayında dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Bu iki ülkeye gerçekleşen ihracatta rekor olarak nitelendirilebilecek ihracat artışı yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu olarak, 2019 yılında da bölge ihracatını artırmak için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerine işaret eden Bahar, şunları kaydetti:

"Bölge ihracatını artırmak adına uygulamaya koyduğumuz projeleri sürdürürken, Ar-Ge aşamasındaki projelerimizi de bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz, ana sektörlerimizi ve ana pazarlarımızı geliştirirken, alternatif pazarlar oluşturmak ve diğer sektörlerin ihracat rakamlarını artırmaktır. Özellikle kilogram değeri yüksek ürünlerimizin ihracatı için önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. 6-8 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'nda olacağız. Fuarda, bölge ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtarak, firmalarımızın ihracat bağlantıları kurması adına çalışmalar yapacağız."