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Bajaj, Ankara'da Dominar 400'ü tanıttı

ANKARA (AA) - Motosiklet üreticisi Bajaj'ın Dominar 400 modeli lansmanı, Türkiye distribütörü Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim Sanayi ve Dış Ticaret AŞ himayesinde yapıldı.Kuralkan Motorlu Araçlar Direktörü Ekrem Ata, burada yaptığı açıklamada,...

Bajaj, Ankara'da Dominar 400'ü tanıttı

ANKARA (AA) - Motosiklet üreticisi Bajaj'ın Dominar 400 modeli lansmanı, Türkiye distribütörü Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim Sanayi ve Dış Ticaret AŞ himayesinde yapıldı.

Kuralkan Motorlu Araçlar Direktörü Ekrem Ata, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de motosiklete özellikle üniversite öğrencileri tarafından ilginin arttığını söyledi.

Ata, sektörün son 3 yıldır kısır bir döngü içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu sene sektörde yaklaşık yüzde 15'lik bir düşüş oldu. Bu bakıldığı zaman bu iç karartıcı bir tablo olarak görünüyor ama detaylı bakıldığında müşteri portföyünde bir değişiklik olduğu anlaşılıyor. Müşteriler artık kaliteli motosiklet ve servis istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Motosiklet sektöründe markalarda azalma olduğuna dikkati çeken Ata, sektörde kalite ve niteliğin arttığını kaydetti.

Ata, Türkiye'de bin kişiye düşen motosiklet sayısının 35 olduğunu belirterek, "Bu motosikletlerin de yarısı hurdadır. Birçok Avrupa ülkesinde bu oran yüzde 10'lara çıkıyor. Türkiye'de motosiklet ulaşım amaçlı kullanılmadığı için oran düşük. Bu bilinci oluşturmamız lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'de motosiklet kullanmanın maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret eden Ata, ÖTV oranı ve ekipmanların pahalı olmasının maliyeti artırdığını anlattı.

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BajajDominar 400Kuralkan Motorlu Araçlar Direktörü Ekrem AtaMotorsiklet
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