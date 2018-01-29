Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Maliye Bakanı Naci Ağbal, sonraki dönemlere devreden KDV iadelerinin işletmelerin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, "Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz." dedi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusunda şikayetlerde bulunduklarını söyledi.

Bunun üzerine KDV Kanunu'nda değişiklik yapılmasını gündemlerinin ilk maddesi olarak belirlediklerini anlatan Ağbal, konuyla ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarından görüş aldıklarını bildirdi.

Ağbal, herkesin ortak beklentisinin KDV iadelerinin yapılması olduğuna işaret ederek, "Mevcut KDV Kanunumuzda bir düzenleme var, 'Sonraki döneme devredilen KDV iade edilmez' diye çok keskin bir düzenleme. Siz bir işletme olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması yapıyorsunuz, kanun size diyor ki 'Kusura bakma kardeşim, sen bu KDV'yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin.' Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var." diye konuştu.

Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten ciddi bir alacağı bulunduğunun altını çizen Ağbal, sistem değiştirilmediği takdirde söz konusu alacağın daha da büyüyeceğine dikkati çekti.

Ağbal, böyle bir durumun özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi anlamı taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu, işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini artırıyor, yatırımların fizibilitesini bozuyor, işletmelerin rekabetçiliğine zarar veriyor. Biz bunu görünce, reformun en başına bu düzenlemeyi koyduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz. Artık işletmeler yüklendikleri KDV'yi kısa bir süre içinde alabilecek. Bu süreyi mali imkanlarımızla uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. 1 ay, 6 ay, 12 ay olur. Bu, sektörlere göre farklılaştırılabilir. Artık yüklenilen KDV'den, tahsil edilen KDV'den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak."

- "1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz"

Kanun yürürlüğe girdikten sonra oluşacak yüklerin Maliye Bakanlığı tarafından iade edilmesine başlanacağını anlatan Ağbal, düzenlemeyle işletmelerin bilançolarında oluşan bir yükün ortadan kalkacağının altını çizdi.

Ağbal, geçmişte biriken KDV'lere ilişkin nasıl bir yol izleneceğine ilişkin de bilgi vererek, geri ödemenin zamana yayılarak gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Ayrıca gelir ve kurumlar gibi kazanç vergilerinden indirim yapılabileceğine işaret eden Ağbal, doğrudan gider yazılmasının da önünün açılabileceğini bildirdi. Ağbal, "Bu yöntemlerden herhangi birisini veya birkaçını aynı anda uygulayarak mükelleflerin biriken KDV'sini zaman içinde eritelim diye bir düşüncemiz var. Gelen taleplerde, geleceği düzenlemeniz geçmişten daha önemli diyorlar." ifadesini kullandı.

Düzenleme konusunda uluslararası örgütlerden teknik destek de aldıklarını ifade eden Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda gelinen noktaya ilişkin sunum yaptıklarını dile getirdi.

Konuyu 1-2 hafta içinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gündemine getirmeyi amaçladıklarını belirten Ağbal, "İnşallah orada da kabul edilirse bunu torba değil, müstakil bir KDV kanun tasarısı olarak süratle Meclise götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz. Çalışmalarımız hemen hemen tamamlanmış düzeyde." dedi.

Ağbal, konuyu son defa daha sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip konuşmak istediklerini anlattı.

- "Gelir Vergisi Kanunu'nu süratle Meclise sevk etmek istiyoruz"

Bakan Ağbal, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiren bir perspektifte tamamlandığına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"2013 yılından bu yana aslında Gelir Vergisi Kanunu'nda tedrici olarak birçok düzenlemeyi yaptık. Biz baktık ki gelir vergisi reformu yapılıncaya kadar bekleyemeyecek konular var. Özellikle küçük ölçekli işletmelerin gelir vergilendirilmesinde, gider indirimlerinde birtakım kolaylaştırıcı hükümler getirdik. Yatırım teşvik sisteminde, gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde değişiklikler yaptık. 1-2 hafta içinde, KDV'yi sunduktan sonraki en yakın zamanda, ne zaman Bakanlar Kurulu gündemine alınırsa, Gelir Vergisi Kanunu'nu gündeme getirmek ve süratle Meclise sevk etmek istiyoruz."

Ağbal, özellikle küçük ölçekli işletmelerin vergilendirilmesine yönelik kolaylıklar ve istisnalar, gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde vergi tabanı genişletme adımlarına karşın birtakım kolaylıklar getireceklerini ifade etti.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklerin bütün sistemi yeniden dizayn etmeyeceğinin altını çizen Ağbal, "Bizim kendi kanunumuz uluslararası ölçekle uyumlu. Çok sorunumuz olan bir alan değil fakat bizim kanuna koyduğumuz yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı teşvik edici unsurlar var." diye konuştu.

Konuyla ilgili Bakanlar Kuruluna sunum yapacaklarını anlatan Ağbal, daha sonra değişiklikler hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklarını bildirdi.