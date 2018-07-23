Bakan Albayrak, akademisyen ve ekonomistlerle İstanbul'da bir araya geldi - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik" - "Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız"

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44